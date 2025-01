Vier Nördlinger Tennistalente überzeugen bei Hallenmeisterschaften

In Augsburg hat die schwäbische Tennis-Regionalmeisterschaft der Altersklassen U11 bis U16 stattgefunden. Hier mussten sich Moritz Weinig und Matthis Lichtenstern vom TC Rot-Weiß Nördlingen im U11er-Feld beweisen, um sich für die Südbayerische Meisterschaft zu qualifizieren. Dabei sicherten sie sich am Ende den ersten und zweiten Platz.

Eine Woche später reisten dann gleich vier Nördlinger Tennistalente nach Oberhaching zur Südbayerischen Meisterschaft. Anastasia Belaya (W12) und Niklas Weinig (M14) waren schon vorab unter den Besten nominiert. Die ersten zwei Matches in den verschiedenen Altersklassen gingen an die Nördlinger Spieler und sie sicherten sich somit alle den Einzug ins Halbfinale. Matthis Lichtenstern erspielte sich in der Altersklasse M11 den dritten Platz. Anastasia Belaya, Moritz Weinig und Niklas Weinig freuten sich am Ende über die Südbayerische Vizemeisterschaft. Durch diese Erfolge gehört der TC Nördlingen zu den erfolgreichsten Vereinen in Südbayern. (AZ)