Nördlinger Tischtennis-Team überzeugt beim Sommer-Team-Cup-Finale

Der Sommer-Team-Cup, ein deutschlandweiter Tischtennis-Mannschaftswettbewerb, der Spaß und Wettkampf miteinander verbindet, ist mit dem großen Bundesfinale in Saarbrücken zu Ende gegangen. Auch aus dem Ries hatten sich mehrere Teams in den Vor- und Zwischenrundenspielen gemessen. Nhan Tran, Jugendtrainer beim TSV Nördlingen, und die Jugendspieler Daniel Schwebel, Fabian Reichensperger und Jonas Enslin – verstärkt durch Ivana Bednjicki vom TSV Eislingen – hatten sich unter dem Namen „Masterspin & Teenies“ durchgekämpft und für das Bundesfinale in der Leistungsklasse C qualifiziert.

Auch wenn der Spaßcharakter in der Tischtennis-Sommerpause im Vordergrund steht, zählt jedes Match für die persönliche TTR-Wertung, und die anspruchsvollen Spiele sind beste Vorbereitung für die kommende Saison. Ehrgeizig und motiviert fuhr das Team ins Saarland. 32 Mannschaften kämpften in der C-Klasse zunächst in einer Gruppenphase um den Einzug in die K.-o.-Runde.

Tischtennis: Junge Spieler des TSV Nördlingen kommen beim Team-Cup-Finale weit

Schon in der Vorrunde zeigte das Team, dass es sich den Startplatz in Saarbrücken verdient hatte. Mit großem Teamgeist, cleveren Aufstellungen und Nervenstärke in engen Spielen gelang „Masterspin & Teenies“ mit drei gewonnen Spielen der Gruppensieg. Besonders die Doppelpaarungen sorgten für wichtige Punkte, während die Einzel teils hart umkämpft waren – am Ende stand die souveräne Qualifikation für die Endrunde. „So einen Zusammenhalt im Team habe ich selten zuvor erlebt“, lobt Mannschaftsführer Nhan Tran seine junge Truppe.

Im Viertelfinale wartete am zweiten Turniertag mit LMTLS ein echter Brocken. Trotz engagiertem Auftreten und einzelnen Höhepunkten mussten sich „Masterspin & Teenies“ am Ende geschlagen geben. Damit war zwar Endstation, aber Nhan Tran resümiert stolz: „Wir gehören zu den besten acht Mannschaften in diesem bundesweiten Wettbewerb.“ Dass man gegen einen späteren Finalteilnehmer verlor, nahmen die Nördlinger sportlich. Zusammen besuchte die Mannschaft im Anschluss das Bundesligaspiel des 1. FC Saarbrücken gegen TTC Schwalbe Bergneustadt, wo sie den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Fan Zhendong erleben durften. (AZ)