Starker neunter Platz für Nördlinger Hannes Ruf

Als Nachrücker hat Tischtennis-Jugendspieler Hannes Ruf vom TSV 1861 Nördlingen am zweiten Verbandsranglistenturnier Bayern-Süd Jugend 19 in Putzbrunn teilgenommen und sich in guter Form präsentiert. In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld mit den besten Spielern aus der Südhälfte Bayerns zeigte der 15-Jährige starke Leistungen und sicherte sich am Ende Platz 9 unter den 14 qualifizierten Spielern.

In der Vorrundengruppe traf Ruf auf harte Konkurrenz, darunter mit Tim Walter (MTV Ingolstadt) und Simon Steininger (demnächst auch MTV Ingolstadt) zwei Gegner, auf die seine Nördlinger Mannschaft in der kommenden Ligasaison treffen wird. Umso erfreulicher: Beide Partien konnte Ruf für sich entscheiden – ein starkes Ausrufezeichen im Hinblick auf die neue Spielzeit. Mit einer 3:3-Bilanz belegte er am Ende Rang fünf in seiner Vorrundengruppe. In der Endrunde um die Plätze neun bis zwölf (zwei Teilnehmer gaben vorzeitig auf) konnte Ruf befreit aufspielen. Mit zwei klaren 3:0-Siegen gegen Maximilian Winichner (TSV Erding) und Bohan Xiao (FC Bayern München) holte er sich souverän den ersten Platz in der Platzierungsgruppe und beendete das Turnier insgesamt auf dem neunten Rang. Betreut wurde Ruf an diesem Turniertag von Timm Metzler. (AZ)