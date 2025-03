Nördlinger U23 bejubelt späten Sieg gegen TSV Haunstetten

Vor 100 Zuschauern hat die Fußball-U23 des TSV Nördlingen in der Bezirksliga Nord die Wende geschafft: Nach einer kleinen Ergebniskrise sollte im Heimspiel gegen den TSV Haunstetten ein Sieg her. Der gelang auch mit 1:0 (0:0), doch es war ein hartes Stück Arbeit für die Göttler-Schützlinge.

Die ausgeglichene Anfangsphase beendete Luis Schüler in der 23. Spielminute, als er vom auffälligen Luca Lechler freigespielt wurde und sein Linksschuss im Strafraum von einem Haunstetter Abwehrspieler zwar unbeabsichtigt, aber doch deutlich mit der Hand geblockt wurde. Schiedsrichter Michael Emmert entschied aber nur auf Eckball für den TSV Nördlingen. Der anschließende Standard landete auf dem Schlappen von Luca Hopfauf, aber auch dessen Schuss blieb in der vielbeinigen Gästeabwehr hängen (24.).

Die Nördlinger Zweite, gleichzeitig eine U23, hat sich beim Heimspiel gegen Haunstetten für ihren hohen Einsatz belohnt. In Grün: Luka Pesut. Foto: Dieter Mack

Der nächste Aufreger folgte nach gut einer halben Stunde, denn nach langem Pass vom erstmals nach seiner langwierigen Knieverletzung durchspielenden Jakob Bühlmeier nahm Fabio Siebachmeyer den Ball toll mit und die „Zange“ der beiden Haunstetter Innenverteidiger verhinderte eine klare Torchance – Gelb folgte für Daniel Obermeier (34.). Den fälligen Freistoß donnerte Luis Schüler aus 17 Metern denkbar knapp, leicht abgefälscht, neben das Tor (35.). Die Gäste, die durchaus gefällige Ballbesitzphasen hatten, mussten bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt Tino Joerss für Miguel Ojeda-Torres ersetzen, hatten aber im ersten Abschnitt nicht unbedingt eine klare Torchance.

Fußball-Bezirksliga: TSV Nördlingen II und TSV Haunstetten schenken sich nichts

Nördlingen investierte auch in der zweiten Halbzeit wesentlich mehr für den Sieg und Luis Schüler wäre fast Nutznießer eines Missverständnisses zwischen Abwehrspieler und Torwart geworden, doch spitzelte er das Spielgerät zu stark am Keeper vorbei ins Toraus (55.). TSV-Kapitän Luca Hopfauf wurde von Jonathan Wiest unnötig in der Spieleröffnung von den Beinen geholt, was dem stämmigen Angreifer eine Zehn-Minuten-Strafe einbrachte (61.). Mit der Einwechslung von Jonas Eireiner und Niklas Leister kam neuer Schwung ins Nördlinger Angriffsspiel, und beide Einwechselspieler waren mitunter für die spielentscheidende Szene verantwortlich.

Leister behauptete sich im Mittelfeld mit geschicktem Zuspiel auf Kilian Reichert, der wiederum Jonas Eireiner toll ins Laufen brachte. Eireiner drang mit unwiderstehlichem Zug zum Tor in den Strafraum ein und konnte hier nur noch durch ein Foul gebremst werden. Den fälligen Elfer verwandelt Luca Hopfauf eiskalt zum 1:0 (83.). Haunstetten warf in der Nachspielzeit nochmal alles nach vorne, doch die stabile TSV-Abwehr um Hopfauf, Bühlmeier und Jonas Bonn im TSV-Tor musste lediglich nur einen Volleyschuss von Aladin Halilovic verkraften, der jedoch äußerst knapp am Winkel vorbeizischte (91.).

Nördlingens Trainer Göttler gibt sich nach dem Sieg erleichtert

Michael Göttler, Trainer TSV Nördlingen II: „Ein enorm wichtiger Sieg für uns heute, den wir uns aber auch durch eine tolle Trainingswoche erarbeitet hatten. Wir wollten den Sieg unbedingt, um den negativen Ergebnis-Trend zu stoppen und uns endlich für den großen Aufwand zu belohnen. Hut ab vor der Moral meiner Mannschaft und großes Lob auch an die Ersatzspieler, die heute maßgeblich am Sieg beteiligt waren.“

Simon Hille, Spielertrainer TSV Haunstetten: „Wir schafften es nicht, unsere durchaus körperliche Überlegenheit im gegnerischen Strafraum, gerade bei einer so jungen Nördlinger Hintermannschaft, entscheidend umzusetzen. Es ist extrem bitter, denn alle drei Spiele im neuen Jahr haben wir nun jeweils in der Schlussphase, darunter auch zweimalig per Elfmeter, verloren.“

TSV Nördlingen II: J. Bonn, J. Bühlmeier, R. Schlicker (88. D. Bittner), F. Siebachmeyer (81. N. Leister), K. Reichert, D. Ernst, L. Pesut, L. Hopfauf, L. Lechler, M. Göttler (66. J. Eireiner), L. Schüler