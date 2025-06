Seit Freitag, den 20. Juni, befindet sich die Fußball-Bezirksligamannschaft (U23) des TSV Nördlingen in Vorbereitung auf die voraussichtlich am Wochenende 26./27. Juli beginnende Saison. Mit dem SV Wörnitzstein-Berg, dem Aufsteiger FC Maihingen und dem TSV Nördlingen II spielen in der Saison 2025/26 drei Mannschaften aus dem Landkreis Donau-Ries in dieser Liga.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Personalwechsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis