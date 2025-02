Der Meistertitel ist für die Nördlinger Volleyballer zum Greifen nah

Mit großen Schritten eilen die Volleyball-Herren des TSV Nördlingen auf die Meisterschaft in der Bezirksklasse zu. Nach zwei weiteren Siegen am vergangenen Samstag gegen die Mitkonkurrenten Augsburg Hochzoll II (3:1) und Ehenbichl (3:0) rangieren die Rieser weiter auf dem ersten Platz in der Tabelle. Auf diesem dürfen sie sich nun bis Ende März ausruhen, denn erst dann bestreiten die TSVler ihren letzten Spieltag. Verliert ihr Ligakonkurrent TSV Haunstetten II zuvor ein Spiel, dann wären die Nördlinger bereits zuvor Meister. Andernfalls würde ihnen noch zwei Punkte zum Titelgewinn fehlen.

