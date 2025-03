Ist der TSV Nördlingen gegen Grünwald wirklich der Favorit?

Der TSV Nördlingen bestreitet am 24. Spieltag der Fußball-Bayernliga Süd sein erstes Heimspiel in diesem Jahr, und das verspricht Spannung: Zu Gast ist der Vorletzte, der TSV Grünwald, der zum einen den Riesern im Hinspiel die höchste Saisonniederlage beibrachte (5:1) und zum anderen vergangene Woche gegen Türkspor Augsburg 6:0 gewann. Schiedsrichter Patrick Höfer (Gruppe Jura Nord) pfeift die Partie im Gerd-Müller-Stadion an diesem Samstag um 14 Uhr an. Dabei dürfen sich die Zuschauer auf prominente Namen freuen.

