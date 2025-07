Oettinger „Flizkidz“ trotzen Hitze in Lauingen

Einen Tag vor den Erwachsenen sind die jüngsten Triathletinnen und Triathleten beim Kindertriathlon am idyllischen Auwaldsee in Lauingen angetreten. Zehn sportbegeisterte Mädchen und Buben der „Oettinger Flizkidz“ stellten sich tapfer ihrem ersten Triathlon – und das ausgerechnet am heißesten Tag der Woche.

Bei brütender Mittagshitze galt es, in einem Massenstart 100 Meter zu schwimmen, 2500 Meter mit dem Rad rund um den See zu fahren und abschließend 400 Meter zu laufen. Zuerst stürzten sich die Jungen ins kühle Nass, gefolgt von den Mädchen fünf Minuten später. Schon beim Schwimmen zeigte Lena Sitta, dass sie mit den deutlich älteren Teilnehmerinnen mithalten kann, und erreichte fast zeitgleich mit der Spitze die erste Wechselzone.

Oettinger Triathlon-Nachwuchs liefert starke Leistungen in Lauingen

Auch bei den Jungen wurde es spannend: Bereits auf dem Rad begaben sich Max Lanzinner und Quirin Krischdat auf eine rasante Verfolgungsjagd, dicht gefolgt von Henry Deffner und Paul Schramm. Einen packenden Zielsprint lieferten sich Tom Deisler und Levent Kiziltepe, die sich über weite Strecken hinweg gegenseitig motiviert hatten. Jüngster Starter des Teams war Tim Sitta, der ebenfalls erfolgreich das Ziel erreichte und für ein komplettes Oettinger Jungs-Quintett sorgte.

Bei den Mädchen kam Lena Sitta als Gesamtfünfte mit einem strahlenden Lächeln ins Ziel. Maria Krischdat und Anna Linse folgten wenig später. Alle Kinder freuten sich nach der Anstrengung über eine wohlverdiente Zielverpflegung – und durften mit Stolz auf ihre Leistung zurückblicken. Die Siegerehrung am Lauinger Marktplatz war der krönende Abschluss eines großartigen Wettkampftages: Neben Medaille und Urkunde konnten Lena Sitta und Maria Krischdat sogar jeweils einen Pokal für den zweiten Platz in ihrer Altersklasse entgegennehmen. (AZ)