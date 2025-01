Phoenix Darters: Neuer Anlaufpunkt für Dartfreunde im Donau-Ries

Auch bei uns im Landkreis Donau-Ries erfreut sich der Darts-Sport weiterhin wachsender Beliebtheit. Dazu hat auch die kürzlich zu Ende gegangene Weltmeisterschaft in London wieder ihren Teil beigetragen. Seit einigen Monaten gibt es nun eine neue und aufstrebende Darts-Gemeinschaft, die Phoenix Darters. Diese haben ihre sportliche Heimat im Dorfzentrum des Alerheimer Ortsteils Bühl gefunden.

Es ist einiges los an diesem Sonntagnachmittag im Dorfzentrum im Raiffeisenweg. Während sich viele Gäste bei Kaffee und Kuchen angeregt unterhalten, werden in einer Ecke unaufhaltsam Pfeile auf drei moderne Dartscheiben mit elektronischer Anzeige geworfen. Die Phoenix Darters (Motto: „Ein vogelwilder Haufen“) haben an diesem Tag zu einem „Meet & Greet“ eingeladen, damit die Bühler Bevölkerung die Darter besser kennenlernen kann. Auch ein erstes Turnier findet dabei statt.

Darts im Donau-Ries: Phoenix Darters haben sich von Firedarters Gosheim abgespalten

Martin Vogel und Alexander Schuster sind zwei erfahrene Dartspieler und nehmen sich Zeit für ein Gespräch. Die Phoenix Darters haben sich vergangenes Jahr von den schon länger etablierten Firedarters der Sportfreunde Gosheim abgespalten. „Es gab unterschiedliche Ansichten über die Zukunft“, berichtet Schuster, der aber weniger in die Vergangenheit, sondern mehr in die Zukunft schauen möchte. Von den Firedarters haben sich über 20 Frauen und Männer direkt den Phoenix Darters angeschlossen. „Ein besonderer Dank gilt allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihre Unterstützung“, bekräftigen Vogel und Schuster. Möglichst bald soll auch der entsprechende Verein gegründet werden. Das Einzugsgebiet der aktiven Phoenix Darters erstreckt sich von Weißenburg über Kaisheim bis nach Oettingen.

Da bei einem Neustart das jeweilige Darts-Team im Ligabetrieb ganz von vorne anfangen muss, sind die drei Mannschaften der Phoenix Darters in den untersten der vier Bezirksligen im Einsatz. Zwei davon sind aktuell noch unbesiegt und klar auf Aufstiegskurs. Das große Problem bei der Neugründung war, passende Räumlichkeiten zu finden. „Wir haben auf privater Ebene viel rumgefragt und einiges ausprobiert“, erzählt Martin Vogel, der unter dem Spitznamen „Richie“ antritt. In den Sommerferien war man zum Beispiel in der Leonhart-Fuchs-Mittelschule Wemding im Einsatz.

In Bühl werden die Dartspieler mit offenen Armen in Empfang genommen

Im Herbst ergab sich dann die Möglichkeit, das Dorfzentrum in Bühl zu nutzen, seit November finden dort die Heimwettkämpfe statt. „Der Verband hat auch mitgeholfen und für uns ab dem Saisonstart im September zunächst Auswärtsspiele angesetzt, bis wir eine eigene Spielstätte hatten“, informiert Alexander Schuster alias „Superbooster“. „Hier in Bühl wurden wir sehr gut aufgenommen und haben optimale Bedingungen“, freuen sich beide Vertreter der Phoenix Darters. Zudem bedanken sie sich bei ihrem Teamkollegen Thomas Kornmann für die Unterstützung in den vergangenen Wochen, er hat auch die Verbindung nach Bühl hergestellt.

Jürgen Schwertberger ist Vorsitzender des Dorfzentrums Bühl und spricht von einer „Win-win-Situation“, die Vorteile für beide Seiten bringt. Die Dartsspieler haben ein Zuhause gefunden und das Dorfzentrum erhält eine dauerhafte Belebung. Dort treffen sich die Mitglieder von Freiwilliger Feuerwehr, Heideschützen und Kameradschaftsverein. Regelmäßig gibt es noch einen wöchentlichen Stammtisch, ansonsten kann das Dorfzentrum auch für Feierlichkeiten bis zu 160 Personen gemietet werden.

Immer freitags wird bei den Phoenix Darters trainiert

„Es ist natürlich klasse, dass unser Dorfzentrum jetzt öfters genutzt wird“, freut sich Schwertberger, der zudem berichtet, dass die Phoenix Darters schon mehrfach Thema beim Stammtisch waren. Umso schöner, dass beim „Meet & Greet“-Nachmittag zwei treue Stammtisch-Gäste beim Einladungsturnier mitmachen.

Trainiert wird bei den Phoenix Darters im Normalfall am Freitagabend. Interessierte Besucherinnen und Besucher können gerne im Dorfzentrum Bühl im Raiffeisenweg 2 vorbeischauen. Die aktuelle Lage in den Ligen ist über das Internetportal des Bayerischen Dartverbandes (bdv-dart.liga.nu) zu finden. Die Phoenix Darters werden bei den Ligen des NSDV (Nordschwäbischer Dartsverband) aufgeführt. Dort stehen auch die entsprechenden Kontaktdaten.