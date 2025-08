41 Medaillen für die Athletinnen und Athleten der Poggen

Mit 36 Personen und damit der bisher größten Delegation hat das Sportteam Poggen (Polsingen-Oettingen-Gunzenhausen) von Diakoneo bei den Landessspielen 2025 der Special Olympics Bayern in Erlangen teilgenommen. Zusätzlich zum regulären Schwimm- und Bocciatraining hat sich die Mannschaft in wöchentlichen Athletiktrainings die nötige Fitness für die Wettkampfwoche besorgt. Lisa Heydecker, Sportkoordinatorin und Delegationsleitung der Poggen, ist hochzufrieden.

„Wir konnten alle auch am letzten Wettkampftag nochmal an unsere Grenze gehen und hatten das Stehvermögen tolle Leistungen bis zum Schluss abzurufen. Mit Silber und Gold in den Unified-Schwimm-Staffeln sowie Gold im Boccia-Einzel für Kerstin Weiss, Sabine Söder und Fatima Seinil kamen sogar noch Topresultate zur ohnehin großartigen Wettkampfwoche dazu“, so das Fazit von Lisa Heydecker.

Special Olympics in Erlangen: Poggen-Athleten in Topform

30 Teilnehmende, darunter sechs Unified-Partner, gingen in den Sportarten Boccia und Schwimmen für die Poggen an den Start. Gleich in den Klassifizierungen zeigte sich die Topform der Athleten. Denn dort fielen die ersten persönlichen Bestleistungen von Katharina Popp, Tobias Meyer und Robin Wirkner. Ähnlich stark lief es im Boccia, und so spielten in der ersten Doppelentscheidung tags darauf vier Teams in Leistungsgruppe 1. Den Sieg sicherten sich das Doppel Denise Ohlrich und Fatima Seinil. Auch Christina Vogt und Stefan Janik gewannen Gold im Doppel. Im Teamfinale im Boccia gab es am Ende ebenfalls zweimal Gold für die Poggen. Beflügelt vom Erfolg sicherten sich Fatima Seinil und Denise Ohlrich mit ihren Teamkollegen Sabine Söder und Herbert Krasic nach überzeugender Mannschaftsleistung Gold. Ihnen gleich tat es das Doppel von Christina Vogt und Stefan Janik mit Andrea Heubl und Kerstin Weiss.

Ein Fanbus aus der Region unterstützte mit 50 Personen ihre Athleten in der Schwimmhalle. Margarete Kaiser siegte überlegen über 50 Meter Freistil. Auch Tobias Meyer jubelte über Gold. Silber ging an Julian Völklein und Katharina Popp. Über Bronze durften sich Frank Bielohlawek und Jochen Weiß freuen. Am Nachmittag legten Klaus Dittrich und Katharina Popp mit Silber über 25 Meter Freistil die nächsten Medaillen nach. Bronze ging an Enrico Schmitz und Gold an Silke Kloß. Der letzte Wettkampftag war sehr erfolgreich für die Unified-Schwimm-Staffeln um Tobias Meyer, Robin Wirkner mit Sarah Heydecker und Clara Hertle, die ihre Sensations-Zeit aus dem Vorlauf bestätigten und mit einer neuer Bestzeit zu Silber stürmten. Knapp dahinter auf Rang drei lag die Staffel von Unified-Athlet Steffen Meyer mit Sarah Reinnisch sowie Enrico Schmitz und Klaus Dittrich.

Fatima Seinil krönt sich zum Boccia-Champion

In der Bocciahalle wurde Fatima Seinil endgültig zum bayerischen Boccia-Champion gekürt. Mit dem dritten Titel im dritten Wettbewerb setzte sie sich an die Spitze des gesamten Turniers. Kerstin Weiss und Sabine Söder jubelten nach starken Finals über Gold. Den Medaillenreigen perfekt machten Uwe Bielert und Stefan Janik mit Silber. Andrea Heubl holte mit der letzten Kugel in letzter Sekunde Bronze. (AZ)