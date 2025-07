SV Mauren und SC D.L.P. lassen Punkte im Titelrennen

Am 17. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 haben die beiden führenden Teams ihre Heimspiele nicht gewinnen können. Spitzenreiter Mauren kam gegen Niederhofen-Hausen ebenso wenig über ein 1:1 hinaus wie der Sportclub D.L.P. im Derby gegen Marktoffingen, sodass es bei drei Punkten Vorsprung für den SVM bleibt. Laub zog mit einem 1:0-Sieg in Deiningen an der SpVgg vorbei auf Platz drei. Die meisten Tore fielen in Ederheim, wo es gegen Harburg eine 1:8-Klatsche setzte. Mönchsdeggingen verschaffte sich in den hinteren Tabellenregionen mit dem 2:1-Erfolg gegen Flotzheim etwas Luft, während das Kellerduell zwischen Minderoffingen und Bissingen torlos endete.

