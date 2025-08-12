Rats-Run-Hindernislauf in Auhausen feiert Auftakterfolg

Der SSV Auhausen hat am 3. August erfolgreich den 1. Rats-Run-Hindernislauf veranstaltet – ein sportlicher Höhepunkt für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Seit drei Jahren organisiert der Verein einen Hindernislauf für Kinder in den Sommerferien. In diesem Jahr wurde das Angebot jedoch erweitert: Erstmals wurde mit dem Veranstalter Rats Runners auch ein anspruchsvoller Hauptlauf über circa elf Kilometer sowie ein Kids-Run über 1600 Meter angeboten.

Der Dotlux Rats-Runners Cup ist eine Serie von familienfreundlichen Cross-Hindernisläufen im süddeutschen Raum. Mit 480 Anmeldungen beim Hauptlauf und 150 Anmeldungen beim Kids-Run wurden die Erwartungen des SSV mehr als übertroffen. Neben idyllischen Trails und Feldwegen wurde bei der Planung der Laufstrecke vor allem auf möglichst viele Wasserhindernisse geachtet, da man davon ausging, dass das Wetter Anfang August sehr warm werden würde. Ziel war es, den Teilnehmern eine angenehme Erfrischung zu bieten und die Strecke fordernder zu gestalten.

1. Rats-Run in Auhausen: Lokale Firmen bauen beeindruckende Hindernisse

Allerdings machte der langanhaltende Regen der Wochen zuvor den Lauf zu einer echten Herausforderung. Durch die starken Niederschläge stiegen die Wasserstände der Wörnitz und der umliegenden Bäche erheblich an, was die Wasserhindernisse noch schwieriger machte. Die Strömung der sonst ruhigen Wörnitz wurde zu einem echten Hindernis. Der besondere Dank des Ausrichters gilt hier den rund 30 Einsatzkräften des BRK und der Wasserwacht, die für die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten, ebenso wie ganz allgemein den vielen ehrenamtlichen Helfern, den Landwirten und Unternehmen, die diese Veranstaltung erst möglich gemacht haben.

Die Hauptstrecke führte zweimal durch die Wörnitz und den Bruckbach, über die Firmengelände von Zimmerei Stark und Beyhl Baustoffe, unter der Bahnlinie der Bayernbahn hindurch, vorbei am Westheimer Freibad, über Feldwege und einen Waldtrail zurück nach Auhausen. Die Strecke war gespickt mit Hindernissen wie Monkeybars, Strohballen, Wassercontainern, Slacklines, Röhren, Tunneln, Wänden aus Holz und Beton, Leitern, Brücken, Bächen und Sandsäcken.

Schnellste Frau in Auhausen war Sophia Grimm. Foto: Manfred Steger

Die beteiligten Firmen verbrachten viel Zeit mit dem Bau von Hindernissen. So gestaltete die KGM Holzerzeugnisse GmbH aus Oettingen einen Kriechtunnel als Azubi-Projekt, das mit dem kompletten Sockelleisten-Sortiment verkleidet wurde. Die Zimmerei Stark aus Auhausen steuerte nicht nur Holzwände bei, sondern stellte auch zwei acht Meter lange Monkeybars sowie ein riesiges Kletterhindernis zur Verfügung. Weitere Hindernisse warteten auf dem Firmengelände der Zimmerei. Beyhl Baustoffe errichtete einen kompletten Hindernisparcours aus Beton auf dem Betriebsgelände. Die Teilnehmer mussten sich durch Kanalrohre quetschen, über Betonhindernisse klettern und auf Stahlträgern balancieren.

Mehrfacher Deutscher OCR-Meister gewinnt mit einer Zeit von 54:35 Minuten

Der mehrfache Deutsche OCR-Meister Jürgen Schmidt (OCR: Obstacle Course Racing, zu Deutsch Extremhindernislauf) setzte sich am Ende mit einer beeindruckenden Zeit von 54:35 Minuten durch. Schnellste Frau war die Drittplatzierte der Deutschen OCR-Meisterschaft 2025, Sophia Grimm, mit einer Zeit von 01:07:17 Stunden.

Ein weiterer Höhepunkt des 1. Rats-Run-Hindernislaufs war die Unterstützung des Bayerischen Landesverbands für Modernen Fünfkampf, dem auch der SSV Auhausen angehört. Der Verband stellte zwei professionelle OCR-Hindernisse zur Verfügung und betrieb einen Laser-Schießstand an der Mehrzweckhalle, der die Möglichkeit bot, mit dem Laser-Run eine weitere Disziplin des modernen Fünfkampfes kennenzulernen. „Wir freuen uns, dass der Rats-Run in Auhausen so gut angenommen wurde, und freuen uns auf eine noch größere Teilnehmerzahl im nächsten Jahr“, sagte Sascha Ziegler, Vorsitzender des SSV Auhausen. (AZ)