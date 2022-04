Trimm-Dich-Pfad Auhausen: An 15 Stationen unter freiem Himmel trainieren

Plus Entlang von Wörnitz und Oettinger Forst gibt es erstmals einen Trimm-Dich-Pfad. Die Idee stammt aus dem Lockdown und kommt vom örtlichen Sportverein.

Zwischen Auhausen und Wassertrüdingen wird es bald einen Trimm-Dich-Pfad mit einer Gesamtlänge von drei Kilometern geben, der interessierten Sportlern die Möglichkeit bietet, unter freiem Himmel entlang der Wörnitz und des Oettinger Forsts zu trainieren. Die Idee, einen solchen Pfad in Auhausen zu errichten, kam vom Vorsitzenden des Schützen- und Sportvereins Auhausen, Sascha Ziegler. Bei seinen läuferischen Aktivitäten während der Lockdowns im vergangenen Jahr sei ihm aufgefallen, dass immer mehr Menschen Sport an der frischen Luft treiben würden. Diese Erkenntnis veranlasste ihn dazu, sich für ein Outdoor-Fitness-Angebot für Vereinsmitglieder des SSV Auhausen – aber auch für die Öffentlichkeit einzusetzen.