Rekordbeteiligung bei den acht Stunden von Megesheim

Was vor zwanzig Jahren als Idee von Peter Quecke und Franz Friedel seinen Anfang nahm, ist heute ein großes Event in der Motorsport-Szene. Das Acht-Stunden-Rennen von Megesheim ist seit 20 Jahren fester Bestandteil des Jahreskalenders für Zweiradfreunde aus nah und fern. Zum Jubiläum kommen so viele wie noch nie.

„Wir schauen uns da mal was in Dorfen bei München an“, war einmal der Vorschlag von Peter Quecke, mit dem alles seinen Anfang nahm. Der VW-Bus von Franz Friedel voller Interessierten sah dort etwas, was sie nach Megesheim holen wollten – doch wie verhält es sich dabei mit Recht und Gesetz, mit der Sicherheit und der Frage: Können wir das überhaupt schultern? Meldet sich jemand an, bekommen wir eine Strecke hin, die dem Ganzen gerecht wird? Fragen über Fragen, die alle erst über der Veranstaltung schwebten.

Mofarennen in Megesheim ist in der Szene seit 20 Jahren nicht wegzudenken

Heute, 20 Jahre später, sind die „Acht Stunden von Megesheim“ im Vereinskalender der Motorradfreunde Megesheim sowie im Rennkalender der Mofasport-Profiszene nicht mehr wegzudenken. Zum diesjährigen Jubiläum kam es zu einer Rekordbeteiligung an Teams aus nah und fern. Kamen vor 20 Jahren noch 25 Teams aus der näheren Umgebung, so waren es in diesem Jahr 46 Teams aus nahezu ganz Deutschland. Von Beginn an dabei ist hier der Lokalmatador Martin Klotz mit seinem Team „Yellow Arrow“, den nicht mal die Hochzeit seiner Schwester von der Teilnahme abhalten konnte.

Icon Galerie 131 Bilder 46 Teams aus fast ganz Deutschland knattern bei der Jubiläumsausgabe des Rennens um das Vereinsheim der Motorradfreunde Megesheim. Wir haben die Bilder zum Motorsport-Ereignis.

Gefahren wurde in vier Klassen: Mofas bis 50 cm³ als „Originalgetreue“, „Seriennah“, „Roller-Tuning“ und die Königsdisziplin „Tuning“. Nach acht Stunden, in denen die 1,5 Kilometer lange Runde rund um das Vereinsheim der Motorradfreunde Megesheim so oft wie möglich absolviert werden musste, sowie der anschließenden Siegerehrung der einzelnen Teams klang das Sommerfest des Clubs bei geselliger Musik der „Abadschendaler“ ohne Verletzungen aus, mit einem Dankeswort für das gelungene Festwochenende durch den Präsidenten der MFM, Michael Wolfinger.

Team Andre Molitor holt den Sieg in der Königsklasse

Peter Quecke, der einst das Ereignis nach Megesheim holte, ist auch heute noch bei jedem Rennen dabei. Er ist ebenfalls acht Stunden an der Strecke unterwegs und versorgt die Sicherheitsposten und Streckenaufsichten mit Getränken und Verpflegung. Quecke könnte so manchen Abend mit Geschichten und Anekdoten vom Acht-Stunden-Rennen füllen, aber das ist Stoff für einen eigenen Artikel.

Ergebnisliste 2025:

Originalgetreue: 1. Team Nico Grünwald mit 136 Runden, 2. Team Martin Lindner mit 107 Runden, 3. Team Chris Kaufer mit 106 Runden

Seriennah: 1. Team Florian Fleichhaus mit 159 Runden und fünf Metern Vorsprung, 2. Team Thomas Hoffmann mit 159 Runden, 3. Team Andreas Schmidt mit 156 Runden

Roller-Tuning: 1. Team Robert Grabow mit 113 Runden, 2. Team Paul Huber mit 72 Runden, 3. Team Josef Meyer mit 45 Runden

Königsklasse Tuning: 1. Team Andre Molitor mit 182 Runden, 2. Team Marco Deubler mit 173 Runden, 3. Team Ulrich Gabriel mit 162 Runden