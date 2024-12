Kathrin Keiling und Markus Hubel sind die Rieser Gaukönige 2024

Wie jedes Jahr hatten sich die Schützen des Riesgaus Nördlingen zur Proklamation der Gaukönige 2024, in der Turn- und Festhalle in Amerdingen versammelt. Die Feier startete traditionell mit dem Einmarsch der amtierenden Gaukönige und der Vereinskönige des Riesgaues. Nach den Grußworten startete die Preisverteilung, mit der Disziplin „Meistbeteiligung“. An zwölf Schießtagen wurde bei Enzian Forheim, Hubertus Fremdingen, St. Georg Möttingen und Albuchschützen Schmähingen der Wettkampf ausgetragen. Insgesamt nahmen 375 Schützen teil, die Beteiligung sank etwas im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2024 nahmen 280 Luftgewehrschützen, 68 Luftpistolenschützen und 13 Auflageschützen daran teil. Erfreulich ist die Teilnahme von 65 Schülern und Jugendlichen am Wettbewerb. Die Wertung „Meistbeteiligung prozentual zur Mitgliederzahl“ ging an Eichenlaub Oberringingen, vor St. Georg Möttingen und Almenrausch Hochaltingen. Preise für die „Meistbeteiligung nach Starts“ erhielten Edelweiß Rohrbach, Schützengilde Hausen-Seglohe und Adlerberg Herkheim. Gauschützenmeister Richard Pfaller verteilte die Preise.

Die erstplatzierten Gauschützen in der Übersicht

Luftpistole Serienscheibe: 99,4 Ringe Daniel Hartmannschott, (Dürrenzimmern); Luftpistole Punktscheibe: 29,4-Teiler Florian Wolf (Marktoffingen), Der Klaus-Feil-Gedächtnispokal für Luftpistolenschützen wurde an die Schützen von Enzian Forheim überreicht, hierüber durften sich Marco Schweier, Horst Müller und Sven Heider mit einem Gesamtteiler von 769,6 freuen. Wanderpokal Luftpistole: Florian Wolf (Marktoffingen) 29,4-Teiler; Luftgewehr Auflage Serienscheibe Leonhard Schludi (Fremdingen) 105,9 Ringe; Luftgewehr Auflage Punktscheibe Dieter Thum (Möttingen) 7,0-Teiler. Den Josef-Holzinger-Gedächtnis-Pokal für Auflageschützen haben von den Hubertusschützen Fremdingen, Alfons Lingel und Margit Schludi mit einem Gesamtteiler von 77,7 gewonnen. Luftgewehr Serienscheibe: (Schüler) 101,6 Ringe Elisas Buinger (Möttingen); (Jugend) 103,0 Ringe Milena Nagel (Wechingen); (Schützenklasse) 104,4 Ringe Katharina Hafner (Möttingen), Luftgewehr Punktscheibe Schützenklasse: 3,1-Teiler Hannes Benninger (Schmähingen). Den Karl-Spielberger-Gedächtnispokal (Luftgewehr) überreichte Gauehrenschützenmeister Richard Göggerle an die Schützen Lotta Üschner, Anna Holzmeier, Leni Borst von der Schützengilde Hausen-Seglohe mit einem Gesamtteiler von 96,0. Die Wanderpokale für die besten Tiefschüsse in der Luftgewehrwertung gingen an: (Schülerklasse) Hannes Benninger (Schmähingen) mit einem 3,1-Teiler; (Jugendklasse) Marie Strauß (Möttingen) mit einem 4,1-Teiler; (Damenklasse) Daniela Löfflad (Schmähingen) mit einem 10,4-Teiler; (Schützenklasse) Christoph Göttler (Ziswingen) mit einem 15,6-Teiler. DSB-Wertung Luftgewehr: 14 Punkte Sandra Stelzer (Oberringingen). DSB-Wertung Luftpistole: 94 Punkte Wolfgang Bosch (Minderoffingen). DSB-Wertung Luftgewehr Auflage: 5,3 Punkte Georg Strauß (Appetshofen). Den Klassenpokal für Jugend weiblich gewann wie bereits im Vorjahr Milena Nagel mit einem 36,1-Teiler. Artur Rudi sicherte sich mit einem 57,0-Teiler den Klassenpokal in der Jugend männlich. Gauehrenschützenmeister Johann Strauß überreichte den von ihm gestifteten Johann-Strauß-Damenpokal samt einem Blumenstrauß an Susanne Neureiter (Hochaltingen) für einen 11,4-Teiler. Den Herren-Wanderpokal sicherte sich Christoph Sailer (Oettingen) mit einem 34,9-Teiler.

Das sind die Gaukönige 2024

Gaujugendkönig 2024 ist mit einem 81,2-Teiler Eva Eisenbarth von den Adlerbergschützen Herkheim. Gau-Vizejugendkönig ist Elias Buinger von St. Georg Möttingen mit einem 92,0-Teiler. Gaudamenkönigin 2024 ist mit einem 78,6-Teiler Kathrin Keiling (Lohengrin Munningen) und somit Titelverteidigerin. Sie durfte die Königskette behalten und sich das zweite Jahr in Folge als Gaudamenkönigin feiern lassen. Vizekönigin ist Katharina Hafner mit einem 88,3-Teiler von den St. Georg Schützen Möttingen. Gauschützenkönig 2024 ist mit einem 35,8-Teiler Markus Hubel von den Niederhausschützen aus Hürnheim. Vizekönig wurde Matthias Gnugesser von den Edelweißschützen aus Rohrbach mit einem 46-Teiler. Die Gau-Standarte wurde dem Fähnrich von den Niederhausschützen Hürnheim übergeben. (AZ)