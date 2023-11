Das sind die neuen Gauschützenkönige im Ries

Kathrin Keiling, Marie Strauß und Thomas Fischer sind die großen Sieger bei der Königsproklamation des Riesgau Nördlingen. Wer außerdem Preise bekam.

Der Riesgau Nördlingen hat seine Gaukönige in der Turn- und Festhalle in Amerdingen geehrt. Die Feier startete mit dem Einmarsch der amtierenden Gaukönige und der Vereinskönige des Riesgaus. Gauschützenmeister Richard Pfaller begrüßte in der von Enzian Forheim festlich geschmückten Halle zahlreiche Ehrengäste und alle anwesenden Schützenschwestern und Schützenbrüder.

Die Politprominenz hatte sich geeinigt, dass MdB Ulrich Lange ein gemeinsames Grußwort für alle sprechen würde. Den Schützen und Schützinnen dankte Lange für deren „unermüdliches Engagement in der Jugendarbeit in den Vereinen und deren Vorbildfunktion.“ Bürgermeister Andreas Bruckmeier warb in launiger Rede für das Kesseltal, baute dann aber eine Brücke zum Ries, gratulierte allen Preisträgern und Gewinnern und wünschte allen Schützinnen und Schützen ein erfolgreiches Sportjahr.

Gaukönigsschießen fand bei vier Vereinen statt

Pfaller bedankte sich bei den Vereinen Enzian Forheim, Albuchschützen Schmähingen, Hubertus Fremdingen und St. Georg Möttingen für die Durchführung des Gaukönigsschießens 2023. Insgesamt haben 444 Schützinnen und Schützen teilgenommen (90 Schüler und Jugendliche), davon 342 mit dem Luftgewehr, 92 mit der Luftpistole, 28 Auflageschützen und 18 Doppelstarter.

Die Preise für die Meistbeteiligung wurden gespendet von der Brauerei Wallerstein, Härtsfelder Brauerei, Brauerei Reitschuster und Schießsport Buinger.

Die Gaukönige:

Gaujugendkönig ist mit einem 58,8-Teiler Marie Strauß von St. Georg Möttingen. Gau-Vizejugendkönig ist Sofia Hermann vom Edelweiß Kleinsorheim mit einem 81,1-Teiler. Gaudamenkönigin ist mit einem 45,6-Teiler Kathrin Keiling von Lohengrin Munningen vor Birgit Klarmann von Edelweiß Rohrbach mit einem 83,4-Teiler. Gauschützenkönig ist mit einem 32,2-Teiler Thomas Fischer von St. Michael Löpsingen vor Vizekönig Wilfried Graf von Enzian Forheim mit einem 33,6-Teiler. (AZ)

Preise Meistbeteiligung prozentual zur Mitgliederzahl:

Eichenlaub Oberringingen Hubertus Fremdingen St. Georg Möttingen Eintracht Ziswingen Adlerberg Herkheim

Preise Meistbeteiligung nach Starts:

Almenrausch Hochaltingen Edelweiß Rohrbach Schützengilde Hausen-Seglohe Enzian Forheim Albuchschützen Schmähingen

Luftpistole Serienscheibe:

Silas Kienle ( Marktoffingen ), 98,6 Ringe Georg Hermanns ( Alerheim ), 98,5 Ringe Daniel Hartmannschott ( Dürrenzimmern ), 98,3 Ringe

Luftpistole Punktscheibe:

Albert Leiminger ( Dürrenzimmern ), 58,8-Teiler Gisela Kahn (Kösingen), 62,4-Teiler Richard Pfaller ( Fremdingen ), 79,3-Teiler

Den Klaus-Feil-Gedächtnispokal überreichte Gauehrenschützenmeister Richard Göggerle an Stefan Ulrich, Luca Vogelsang und Daniel Hartmannschott von Junglandbund Dürrenzimmern mit einem Gesamtteiler von 1053,4.

Luftgewehr Auflage Serienscheibe:

Josef Lechner ( Fremdingen ) Margit Schludi ( Fremdingen ) Helmut Hahnemann (Pfäfflingen)

Luftgewehr Auflage Punktscheibe:

Georg Strauß (Appetshofen) Josef Lechner ( Fremdingen ) Wilhelm Grießmeier ( Wechingen )

Den Josef-Holzinger-Gedächtnis-Pokal für Auflageschützen haben Josef Lechner und Leonhard Schludi, beide Hubertus Fremdingen, mit einem Gesamtergebnis von 83,8-Teiler gewonnen.

Luftgewehr Serienscheibe:

Schüler:

Elias Buinger ( Möttingen ), 97,1 Ringe Julia Bellmann ( Möttingen ), 96,1 Ringe Jan Steinheber (Minderoffingen), 93,1 Ringe

Jugend:

Anna Holzmeier (Hausen-Seglohe), 102,8 Ringe Franziska Straub ( Minderoffingen), 100,4 Ringe Milena Nagel ( Wechingen ), 99,9 Ringe

Schützenklasse:

Marc Zellinger ( Munningen ), 103,4 Ringe Matthias Gnugesser ( Rohrbach ), 103,2 Ringe Katharina Kuhn ( Wechingen ), 102,5 Ringe

Luftgewehr Punktscheibe Schützenklasse:

Josefina Leister (Belzheim), 3,6-Teiler Katharina Kuhn ( Wechingen ), 9,4-Teiler Helmut Schneider (Ziswingen), 10,8-Teiler

Den Karl-Spielberger-Gedächtnispokal (Luftgewehr) überreichte Gauehrenschützenmeister Richard Göggerle an die Schützen Michael Hurler, Lena Ganzenmüller und Anja Braun von Eichenlaub Oberringingen mit einem Gesamtergebnis von 123,9.

Wanderpokale für die besten Tiefschüsse in der Luftgewehrwertung:

Schülerklasse: Josefina Leister (Belzheim) mit einem 3,6-Teiler; Jugendklasse: Anna Holzmeier (Hausen-Seglohe) mit einem 27,3-Teiler; Schützenklasse: Katharina Kuhn (Wechingen) mit einem 9,4-Teiler.

DSB-Wertung Luftgewehr:

Florian Hager (Schweindorf), 27,5 Punkte Engelbert Uhl (Hausen-Seglohe), 28,0 Punkte Joachim Abele (Megesheim), 29,2 Punkte

DSB-Wertung Luftpistole:

Jonas Gall ( Fremdingen ), 69 Punkte Matthäus Wolf ( Marktoffingen ), 104 Punkte Frank Wiedemann ( Hainsfarth ), 115 Punkte

DSB-Wertung Luftgewehr Auflage:

Gisela Strauß (Appetshofen), 19,3 Punkte Alfons Lingel ( Fremdingen ), 40,0 Punkte Margit Schludi ( Fremdingen ), 45,8 Punkte

Den Klassenpokal für Jugend weiblich gewann Milena Nagel mit einem 142,4-Teiler und Elias Beck sicherte sich mit einem 120-Teiler den Klassenpokal in der Jugend männlich. Gauehrenschützenmeister Johann Strauß überreichte den Johann-Strauß-Damenpokal samt einem Blumenstrauß an Brigitte Graf (Herkheim) für einen 13,3-Teiler. Den Herren-Wanderpokal sicherte sich Günter Steinmeyer (Hürnheim) mit einem 36,6-Teiler.