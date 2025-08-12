Rieser Jugendfußballer fahren zu Vier-Regionen-Turnier nach Frankreich

Das „Vier-Regionen-Turnier“ und der kulturelle Austausch zwischen den Partnerregionen Schwaben, Mayenne (Frankreich), Suceava (Rumänien) und Tscherniwitz (Ukraine) finden dieses Jahr im französischen Bezirk Mayenne statt (Austragungsort Bonchamp-lès-Laval). Mit dabei werden auch junge Fußballer aus dem Ries sein.

„Freundschaft, gegenseitiges Verständnis und Toleranz fördern den europäischen Gedanken und bestimmen die Partnerschaftsarbeit des Bezirks. Ein Beispiel hierfür ist unsere Jugendbegegnung ‚Vier Regionen für Europa‘, die seit mehr als 20 Jahren Bestand hat. Die Begegnung wurde 2002 das erste Mal umgesetzt und ist bis heute ein Beweis unserer europäischen Verbundenheit zu unseren Partnern Mayenne, Suceava und Tscherniwzi über Grenzen und Sprachbarrieren hinaus“, sagt Martin Sailer, der schwäbische Bezirkstagspräsident.

Fußball: Schwabenauswahl startete einst mit heute prominenten Trainern

Die vier Partnerregionen laden jährlich Jugendliche zur internationalen Jugendbegegnung „Vier Regionen für Europa“ ein. Kern der Veranstaltung ist ein Fußball-Turnier, bei dem der DFB den Bezirk Schwaben mit der Schwabenauswahl vertreten darf. Aus dem Landkreis Donau-Ries sind folgende Spieler nominiert: Lion Gebel (Wallerstein), Benedikt Brenner (Ederheim), Elias Schneid (Wemding) und Mohammed Dibrani (Löpsingen) – alle Spieler beim TSV 1861 Nördlingen.

Die Schwabenauswahl hat eine lange Tradition. Man findet einige prominente Namen: Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm als Spieler an der ersten Begegnung 2002 teil. Sein Coach war damals Thomas Tuchel. Eine besondere Ehre wird dem gebürtigen Maihinger Fabian Schmidt zuteil: Nach der Teilnahme am Turnier 2018 in Nördlingen wurde der Trainer nun wieder für diese Aufgabe ausgewählt. Zusammen mit den langjährigen Trainern Armin Stich (Kaufbeuren) und Schwabenauswahl-Urgestein Richard Mayrhofer (Steinheim/Dillingen) vervollständigt er das Trainerteam. Ein Testspiel gegen die U16 des FC Augsburg konnte mit 6:3 gewonnen werden. Die Reise beginnt am 16. August und endet am 23. August.