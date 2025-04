Nördlinger U16 verliert unnötig gegen den Tabellenführer

Eine unnötige Niederlage hat die Fußball-U16 des TSV Nördlingen mit ihrem Trainer Bastian Bitomsky gegen ein starkes Team aus Garching kassiert. Bei sommerlichen Temperaturen kamen beide Mannschaften hellwach aus der Kabine. Die Rieser kamen gut ins Spiel und hatten schnell mehrere Ecken, bei denen Ratmir Dzaparov den gegnerischen Torwart zu einer Parade zwang. Danach übernahm der Tabellenführer das Kommando und die Nördlinger zogen sich ab der 15. Minute etwas zurück, um auf Konter zu lauern. Dies gelang gegen Ende des ersten Drittels immer besser, aber die Defensive des VfR Garching stand ebenfalls gut.

Im zweiten Drittel wechselten beide Trainer durch, aber das Spiel blieb weiterhin hochklassig mit zwei starken Defensivreihen. In der 50. Minute schoss Benedikt Brenner volley aus 23 Metern, verzog aber um zwei Meter. Wenige Minuten später hatte dann Elias Schneid die große Chance auf die Führung, scheiterte aber am Torwart. So kam es wie so oft, wenn vorn die Tore nicht fallen, dass dann Garching nach 65 Minuten in Führung ging. Ein schlampiger Pass in der Abwehr kam über Umwege zum Garchinger Stürmer Andreas Nahas, der nur noch einschieben musste. Nun drehten die Tabellenführer aus der Münchner Vorstadt auf und drückten auf das zweite Tor, das kurz vor der zweiten Pause nach einer Ecke fiel, als der Garchinger Maddox Pettendi freistehend zum Kopfball kam.

TSV Nördlingen: U16 kann gegen Garching nicht gewinnen

Mit frischem Selbstvertrauen kamen die Nördlinger nach der zweiten Drittelpause zurück aufs Spielfeld und drängten die Gäste an den eigenen Sechzehner. Jetzt hatten sie auch Chancen durch Lion Gebel und Elias Schneid, konnten aber keine zum Tor nutzen. Ab der 90. Minute drehten dann die Gäste nochmals auf und hatten zwei klare Chancen, die aber der gute Torwart Muhammed Dibrani vereitelte. In den letzten zehn Minuten setzten die Nördlinger voll auf Angriff, lösten die Viererkette auf und hatten auch Chancen durch Lion Gebel, Thierry Boko und Jonathan Eisen. Aber das gegnerische Tor blieb an diesem Tag verschlossen. Das nächste Spiel findet am Samstag, 12. April, um 18 Uhr gegen den Tabellenzweiten in Stätzling statt. (jos/jais)

TSV Nördlingen U16: Dibrani; Weinrich, Lorenz Braun, Lukas Braun, Brenner, Chahardoli, Dzaparov, Eisen, Elbizim, Gebel, Merz, Reitsam, Schneid, Seefried.