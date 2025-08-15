Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Rieser spüren Rückenwind in der Fußball-Bezirksliga: FC Maihingen zielt auf Auswärtssieg in Rinnenthal

Fußball

FC Maihingen fährt mit Rückenwind nach Rinnenthal

Fußball-Bezirksliga: Die jüngsten Auftritte des FCM haben für Selbstvertrauen gesorgt. Spielführer Stimpfle fordert für das Spiel am Samstag vor allem eines.
Von Antonia Stadali
    • |
    • |
    • |
    Nach den jüngsten Erfolgserlebnissen treffen die Maihinger am Samstag in Rinnenthal auf einen maximal motivierten Gegner. In Schwarz Maihingens Kapitän Raphael Stimpfle.
    Nach den jüngsten Erfolgserlebnissen treffen die Maihinger am Samstag in Rinnenthal auf einen maximal motivierten Gegner. In Schwarz Maihingens Kapitän Raphael Stimpfle. Foto: Szilvia Izsó (Archivbild)

    Der FC Maihingen hat an diesem Samstag eine Aufgabe vor der Brust, die es in sich hat: Es geht auswärts zum BC Rinnenthal, aktuell auf Tabellenplatz zwölf der Fußball-Bezirksliga. Die Gastgeber bestreiten bereits ihre zweite Saison in der Liga und belegten im Vorjahr einen soliden neunten Platz. Dieses Jahr läuft es bislang aber noch nicht rund – nach dem jüngsten Spieltag steht Rinnenthal mit vier Punkten aus vier Spielen eher am unteren Tabellenende. Umso sicherer ist man in Maihingen, dass der Gegner heiß auf den ersten Heimsieg der Saison sein wird.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden