FC Maihingen fährt mit Rückenwind nach Rinnenthal

Der FC Maihingen hat an diesem Samstag eine Aufgabe vor der Brust, die es in sich hat: Es geht auswärts zum BC Rinnenthal, aktuell auf Tabellenplatz zwölf der Fußball-Bezirksliga. Die Gastgeber bestreiten bereits ihre zweite Saison in der Liga und belegten im Vorjahr einen soliden neunten Platz. Dieses Jahr läuft es bislang aber noch nicht rund – nach dem jüngsten Spieltag steht Rinnenthal mit vier Punkten aus vier Spielen eher am unteren Tabellenende. Umso sicherer ist man in Maihingen, dass der Gegner heiß auf den ersten Heimsieg der Saison sein wird.

