Meteors stehen vor erstem Heimspiel der Saison

Seit zehn Jahren gibt es mit dem Rubgy Club Meteors beim TSV Nördlingen eine Rugby-Abteilung. Die vergangene Saison schlossen die Meteors auf dem zweiten Tabellenplatz der bayerischen Landesliga Nord ab. Damit erreichten sie das Halbfinale um den Aufstieg in die Regionalliga, bisher der größte Erfolg in ihrer noch jungen Geschichte. Nachdem es mit dem Aufstieg aber nicht geklappt hat, geht es heuer in der Landesliga weiter. Der Saisonuftakt war trotz Niederlage ein schönes Erlebnis.

In der aktuellen Saison sind in der bayerischen Landesliga nur sechs Mannschaften gemeldet, daher entfällt die Aufteilung in Nord- und Südstaffel. Es werden jeweils Hin- und Rückspiele gespielt. Neben dem Ligabetrieb mit 15 Spielern werden die Nördlinger auch an Turnieren in der Siebener-Variante, die von den olympischen Spielen bekannt ist, teilnehmen. Ende September startete die Saison 2024/2025 mit einem Höhepunkt für die Meteors.

Rugby: Meteors Nördlingen reisen mit nur zehn Spielerin nach Vaduz

Die Rieser bestritten ihr Auftaktspiel im Fürstentum Liechtenstein gegen den starken RFC Vaduz. Aufgrund etlicher Ausfälle von Stammspielern konnten die Meteors nur zehn Mann aufbieten. Dank dreier Gastspieler des TSV 1847 Weilheim konnten die beiden Mannschaften mit jeweils 13 Mann antreten. Während die Liechtensteiner auf eine gut gefüllte Ersatzbank zurückgreifen konnten, mussten die Meteors das Spiel ohne Auswechselspieler bestreiten. Zudem forderten der anhaltende Regen, der entsprechend tiefe Boden und viele Standards viel Kondition, insbesondere der Stürmer.

Vaduz ging bereits in der ersten Minute mit 5:0 in Führung als die Nördlinger den nassen Ball nach dem Ankick nicht kontrollieren konnten und so den Ballbesitz abgaben. Doch konnte Spielertrainer Tobias Berber kurz vor dem gegnerischen Malfeld durch die Abwehr brechen und mit einem Versuch ausgleichen (5.). Bis zur Halbzeit dominierten die Hausherren das Spiel und legten drei weitere Versuche. Dabei stellten vor allem die schnellen und dennoch wuchtigen Hintermannschaftsspieler der Vaduzer Nördlingens Abwehr immer wieder vor Probleme. Auch die Meteors kamen zu sehenswerten Angriffen, die sie jedoch nicht mit Punkten belohnen konnten. Da von den Erhöhungskicks nach den erfolgreichen Versuchen nur einer der Liechtensteiner durch die Stangen ging und damit zwei zusätzliche Punkte einbrachte, trennten sich die beiden Mannschaften zur Halbzeit mit 22:5 für Vaduz.

Disziplinierte Nördlinger bieten Liechtensteiner Mannschaft Paroli

In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt. Während die Rieser sehr diszipliniert spielten, unterliefen den Liechtensteinern wiederholt Fehler in den Kontaktsituationen. Dies brachte die Meteors immer wieder in Ballbesitz. Zudem musste Vaduz für zehn Minuten mit zwei Mann in Unterzahl spielen, als zwei Spieler kurz hintereinander wegen wiederholter Abseitsstellung und eines zu hohen Tackles Gelbe Karten bekamen und ihre Strafzeit absitzen mussten. So waren es die Gäste, die die ersten Punkte der zweiten Spielhälfte mit einem Versuch von Flanker Sven Thienel machten. Weitere gute Angriffe, auch durch Mykola Filatov, der als Wing sein erstes Punktspiel für die Meteors bestritt, brachten aber nicht Zählbares ein.

Die Liechtensteiner konnten dagegen die Nördlinger Abwehr durchbrechen und mit einem weiteren Versuch die alte Führung wiederherstellen. Den Schlusspunkt setzte nochmal Nördlingens Tobias Berber mit einem noch einem Versuch. Der Gedrängehalb mit der Nummer neun drehte in diesem Spiel nach seiner längeren Krankheitspause mächtig auf. Als Bindeglied zwischen den Stürmern und der Hintermannschaft brachte er immer wieder durch schnelle Anspiele und eigene Läufe Schwung in den Angriff der Meteors. Mit einem erfolgreichen Erhöhungskick durch die Stangen steuerte Berber zwei weitere Punkte zum 27:17-Endstand (5:3 Versuche) bei.

Nächstes Spiel der Meteors findet am Samstag, 12. Oktober, statt

Unter den gegebenen Bedingungen waren die Meteors trotz der Niederlage zufrieden mit der gezeigten Leistung. Auch der souveräne Referee und vor allem die Vaduzer Mannschaft, die sich auf und neben dem Platz als wahre Gentlemen zeigten, trugen zu einem gelungenen Rugbytag bei. Das nächste Spiel gegen die Spielgemeinschaft Unterföhring II/Fürstenfeldbruck findet in Nördlingen am kommenden Samstag, 12. Oktober, statt. Anpfiff ist um 14.30 Uhr auf der Berger Wiese. Der Eintritt ist frei. (AZ)

RC Meteors: Egl, Kaiser, Sing, Wittmann, Thienel, M. Beck, Berber, R. Beck, Drescher, Filatov; Gastspieler: Edvard Kirsten, Florian Becker und Markus Fabisch.