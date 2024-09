Derby und Revanche: SG Birkhausen/Munzingen trifft auf SC Wallerstein

Im Derby Hauptort gegen Ortsteile wollen sich weder der SC Wallerstein noch die SG Birkhausen/Munzingen eine Niederlage einfangen. Links in Rot Wallersteins Kapitän Moritz Benninger, rechts in Gelb-Schwarz am Ball Stefan Giesemann von Birkhausen/Munzingen.

Foto: Szilvia Izsó/Dieter Mack (Archivbilder)