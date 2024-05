Fußball

13.05.2024

BC Huisheim fällt nach Pleite in Amerdingen weiter ab

Plus Die Huisheimer Fußballer kassieren eine 0:2-Pleite gegen Hohenaltheim/Amerdingen. Wallerstein bestraft Birkhausen 5:0, Otting klettert in der Tabelle.

Im Schlagerspiel behielt Meister und Aufsteiger Ederheim beim SV Wechingen mit 3:0 die Oberhand. Wechingen darf sich dennoch Hoffnungen auf einen Aufstieg machen. Schlusslicht TKSV Donauwörth unterlag bei SV Wörnitzstein-Berg mit 0:3 und rückt dem sicheren Abstieg aus der A-Klasse Nord nahe. Überraschend holte der SV Otting bei Eintracht Tagmersheim-Rögling-Blossenau einen 3:1-Sieg.

SG Großsorheim/Hoppingen – SC Nähermemmingen-Baldingen 0:4 (0:3). Der Sieg der Gäste war erwartet und nie gefährdet. Robin Prügel glückte ein frühes 0:1 (8.). Jannik Schäff legte nach einer knappen halben Stunde zum 0:2 nach. André Gebele verwertete in der 38. Minute einen Strafstoß zum 0:3 und Tim Angerer in der 68. Minute ebenfalls per Elfmeter auf 0:4. Die Gäste kletterten mit dem Sieg auf Tabellenplatz vier, während die Hausherren ihre Torflaute bestätigten, trafen sie in dieser Saison doch erst 23 Mal. Zuschauer: 50 (bih)

