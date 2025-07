Maihingen/Deiningen holt sich die Tabellenführung

Die Bezirksliga-Fußballerinnen der SG Maihingen/Deiningen grüßen nach ihrem 2:0 gegen Ehekirchen/Bayerdilling wieder von der Tabellenspitze, die sie sich aber mit den punktgleichen Konkurrentinnen Thierhaupten und Glött/Aislingen teilen müssen. Im Titelrennen zurückgefallen ist der TSV Nördlingen, der in Gerolsbach mit 1:2 unterlag. Ebenfalls unterlegen waren die Damen der SG Wechingen/Alerheim im Kreisderby gegen Wörnitzstein.

SG Ehekirchen/Bayerdilling – SG Maihingen/Deiningen 0:2 (0:1). Der 2:0-Sieg in Bayerdilling war der dritte Sieg in Folge für die SG Maihingen/Deiningen, die somit in der Rückrunde noch ohne Gegentreffer ist. Wie erwartet versuchten die Bayerdillingerinnen, die SG in ihre Hälfte einzuschnüren, und hatten mit langen Bällen gute Ansätze, aber wenig Erfolg. Erst nach zehn Minuten hatten die Rieserinnen eine erste vielversprechende Offensivaktion, wenig später konnte Lisa Koukol einen Pass von Hannah Scherer nicht an der Torhüterin vorbeilegen. Das 0:1 fiel, als Hannah Bettinger einen Freistoß von Pia Häckel per Kopf ins Tor verlängerte (27.).

Nach dem Wechsel folgte das schnelle 0:2: Häckel verhinderte einen Bayerdillinger Konter und zog rechts außen davon. Ihre Hereingabe leitete Eva Enslin auf Koukol, die frei vor der Torhüterin aus spitzem Winkel ins lange Eck schoss (50.). Die Gastgeberinnen versuchten unbeein­druckt, mit langen Bällen die SG-Abwehr zu knacken, hatten aber wenig Torabschlüsse. In den letzten zehn Minuten häuften sich ihre Möglichkeiten, doch Maihingen/Deiningen hielt das 2:0. Zuschauer: 50. (AZ)

SG Maihingen/Deiningen: L. Wassermann; P. Häckel, J. Wiedemann, L. Stimpfle, H. Bettinger, L. Wiedemann, H. Scherer, E. Enslin, L. Seitz, L. Koukol, N. Link. Wechselspielerinnen: L. Leberle, N. Specker, I. Kratzer

Frauenfußball-Bezirksliga: Wechingen/Alerheim unterliegt knapp in Wörnitzstein

SV Wörnitzstein-Berg – SG Wechingen/Alerheim 1:0 (0:0). In der Anfangsphase hatten die Wörnitzsteinerinnen mehr Spielanteile und schon in den ersten zehn Minuten gute Torchancen. Im weiteren Verlauf wurde die Partie größtenteils im Mittelfeld ausgetragen, wobei sich Halbchancen und Distanzschüsse auf beiden Seiten ergaben. Die größte Chance in Durchgang eins hatten die Wechingerinnen mit einem Schuss von der Strafraumgrenze an den Pfosten (40.).

Die Wörnitzsteinerinnen haben sich im Duell mit der SG Wechingen/Alerheim wichtige Punkte im Abstiegskampf verdient. In Rot Wörnitzsteins Lara Rupprecht, gegen Wechingen/Alerheims Jana Fälschle. Foto: Szilvia Izsó

In Durchgang zwei versuchten die Gastgeberinnen, mutig zu sein, und belohnten sich durch einen von Hannah Gunzner verwerteten Eckball zum 1:0 (58.). Anschließend spielte sich die Partie wieder im Mittelfeld ab, wobei sich Wechingen/Alerheim in der 85. Minute eine sehr gute Torchance erspielte, die aber durch eine kämpferische Abwehrleistung zunichtegemacht wurde. Zuschauer: 65. (AZ)

SG Wechingen/Alerheim: C. Schuster, S. Schröppel, A. Wimmer, J. Haas, A. Leinfelder, M. Heisler, P. Wagner, M. Bengesser, D. Bissinger, J. Fälschle, C. Staufer. Wechselspielerin: L. Herdle.

TSV Nördlingen wird von schwerer Verletzung seiner Spielmacherin geschockt

FC Gerolsbach – TSV Nördlingen 2:1 (1:0). Nördlingen zeigte zwar eine insgesamt stabile Leistung, doch das Heimteam vom FC Gerolsbach wuchs mit zunehmender Spielzeit über sich hinaus und siegte am Ende verdient. Mit dem starken Wind im Rücken nutzte Gerolsbachs Torjägerin Theresa Bauer ihre Schusskraft mit einem Fernschuss in den Winkel zur eher glücklichen Führung aus (16.). Bis dahin hatte Antonia Kawan bereits dreimal nicht zwingend genug auf das Heimtor geschossen (2./9./14.).

Eine schwere Knieverletzung von TSV-Spielmacherin Lisa Schweiger in der 35. Minute schockte das Gästeteam zudem spürbar. Gleichwohl gelang dem TSV durch einen Freistoßkracher von Alica Böhnle im zweiten Abschnitt der verdiente Ausgleich (61.). Doch trotz optischer Überlegenheit konnten sich die Nördlingerinnen insbesondere in Tornähe nicht entscheidend durchsetzen. Gerolsbach reichte neben einer tollen Verteidigung ein Konter, den Johanna Roscher eiskalt zum 2:1-Siegtreffer versenkte (85.). Zuschauer: 35. (schra)

TSV Nördlingen: M. Schneider, P. Meier, Th. Gnugesser, J. Schneid, I. Schmidbauer, L. Löw, L. Schweiger (35. L. Kutzsch), S. Holzner, A. Böhnle, S. Eberhardt, A. Kawan