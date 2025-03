Es geht eng zu in der Luftgewehr-Gauoberliga im Riesgau Nördlingen

Auch der siebte Wettkampftag in der Luftgewehr-Gauoberliga im Riesgau Nördlingen verlief spannend am vergangenen Wochenende. Nur über die besseren Mannschaftsergebnisse waren Siege zu erringen.

Steinhart hatte den Tabellenzweiten Oberringingen zu Gast. Steinharts Florian Fleichaus hatte nach engem Duell mit Michael Hurler keine Chance gegen die starken letzten 99 Ringe des Oberringingers. Hurlers Mannschaftskollegin Sandra Stelzer legte sehr gute 381 Ringe vor. Das war für Jannik Schwefel zu viel. Umgekehrt war es zwischen Maximilian Kleinert und Christoph Rauh. Der Steinharter Kleinert erzielte mit 386 Ringen das beste Ergebnis des Tages. Trotz guter Steigerung in den letzten beiden Serien konnte Rauh seine anfänglichen Probleme nicht mehr ausgleichen. Knapper verlief der Kampf zwischen Marlene Maier und Christian Beck, wobei Maier am Ende mit zwei Ringen Vorsprung den Punkt für Steinhart sichern konnte. Die Begegnung endete 2:2, aufgrund des besseren Mannschaftsergebnisses ging der Extrapunkt nach Oberringingen.

Kellerduell der Luftgewehrschützen geht äußerst knapp an Enkingen

Zum Duell der Tabellenletzten kam es zwischen Enkingen und Forheim. Enkingens Rebekka Wüst ließ mit persönlicher Bestleistung von 381 Ringen Manuela Heider keine Chance. Jürgen Rothgang startete mit einer Sieben schwach, beendete den Wettkampf aber ebenfalls mit seiner Bestleistung von 381 Ringen. Forheims Sophia Thum konnte dem nichts entgegensetzen – 2:0 für Enkingen. Katja Wüst allerdings musste sich einem stetig stärker werdenden Manuel Möhnle mit drei Ringen geschlagen geben – das 2:1.

Der Forheimer Sven Heider setzte Janina Rothgang mit 95 Ringen in der ersten Serie sehr unter Druck, seine Führung hielt trotz eines Durchhängers. Damit endete auch diese Begegnung mit 2:2, Schlusslicht Enkingen holte aber mit zehn Mannschaftsringen mehr den Extrapunkt. Die beiden Mannschaften sind jetzt nach Mannschaftspunkten gleichauf, die Forheimer haben allerdings mehr Einzelpunkte gewinnen können und stehen damit zwei Wettkämpfe vor Saisonende in der Tabelle weiter vor Enkingen.

Luftgewehr-Gauoberliga: Wechingen kann sich nur knapp gegen Herkheim durchsetzen

Der letzte Wettkampf fand zwischen Herkheim und Wechingen statt. Herkheims Nico Graf erzielte mit 386 Ringen seine Saisonbestleistung – ein Punkt zu viel für Andreas Nagel. Daniel Keiling traf auf Carmen Frisch, die mit 376 Ringen zwar ein gutes Ergebnis erzielte, den 384 Ringen des Wechingers – seine Saisonbestleistung – allerdings nicht gewachsen war. Von Beginn an in Führung ging Thomas Groß für Wechingen gegen Natalie Rehle, dieser Punkt ging an Wechingen.

Sehr knapp wurde es zwischen Steffen Pur und Andreas Buinger. Nach der dritten Serie lagen beide noch gleichauf. Die letzte Serie sollte sowohl das Duell als auch den Ausgang des Wettkampfes entscheiden. Pur holte mit einem Ring Vorsprung den Punkt für Herkheim. Der Wettkampf endete ebenfalls mit 2:2, den Zusatzpunkt holten die Wechinger mit 1522 Ringen.

Gauoberliga im Überblick:

Steinhart – Oberringingen 2:2 (1502:1516). F. Fleichaus – M. Hurler 374:384; M. Kleinert – Christoph Rauh 386:378; J. Schwefel – S. Stelzer 367:381; M. Maier – Ch. Beck 375:373

Wechingen – Herkheim 2:2 (1522:1507). A. Nagel – N. Graf 385:386; D. Keiling – C. Frisch 384:376; Th. Groß – N. Rehle 382:373; A. Buinger – S. Pur 371:372

Enkingen – Forheim 2:2 (1485:1475). R. Wüst – M. Heider 381:373; J. Rothgang – S. Thum 381:370; K. Wüst – M. Möhnle 361:364; J. Rothgang – S. Heider 362:368

Tabelle:

Wechingen 19:2 23:5 10641 Oberringingen 17:4 21:7 10578 Herkheim 13:8 15:13 10427 Steinhart 8:13 11:17 10320 Forheim 3:18 8:20 10366 Enkingen 3:18 6:22 10197