Herkheimer Schützen bleiben an den Top-Teams dran

Die Gauoberliga-Luftgewehrschützen im Riesgau Nördlingen sind in die Rückrunde gestartet. Dabei haben sich die Meisterschaftsfavoriten Wechingen II und Oberringingen keine Blöße gegeben und sich gegen Forheim und Enkingen durchgesetzt. Die Herkheimer lauern derweil weiter auf Rang drei.

Im Wettkampf Steinhart gegen Herkheim lieferten sich Nico Graf und Florian Fleichaus ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Steinharter Fleichaus setzte mit 376 Ringen Graf unter Druck. Dieser erzielte im letzten Schuss eine Neun und musste ins Stechen. Dabei setzte sich Fleichaus mit einer Zehn gegen die Neun von Graf durch und holte den Punkt für Steinhart. Ähnlich knapp war es zwischen Michaela Tischinger und Maximilian Kleinert. Tischinger, erneut als Ersatzschützin für Herkheim im Einsatz, holte nach verhaltenem Start mit 91 und 90 Ringen am Ende mit einem Ring Vorsprung auf Kleinert den ersten Punkt für Herkheim.

Jannik Schwefel erzielte mit 362 Ringen sein bisher schlechtestes Ergebnis der Runde. Das nutzte Natalie Rehle zu ihrem Vorteil und sicherte einen weiteren Punkt für Herkheim. Stefan Hertle und Steffen Pur fanden zu Beginn ebenfalls nicht in den Wettkampf. Während der Herkheimer Pur sich mit 95 und 91 Ringen am Schluss noch auf 361 Ringe retten konnte, war für Hertle an diesem Tag nichts drin (349). Die Herkheimer Adlerberg-Schützen sicherten sich damit den Gesamtsieg mit 3:1 Punkten.

Luftgewehr-Gauoberliga im Riesgau Nördlingen: Wechingen bleibt stabil

Der Herbstmeister aus Wechingen traf auf die Enzianschützen aus Forheim. Gegen Forheims Manuela Heider legte Andreas Nagel erst ab Serie zwei richtig los und ließ Heider mit 386 Ringen keine Chance. Wechingens Daniel Keiling hingegen lag bereits nach der ersten Serie mit sieben Ringen in Führung, was Sophia Thum nicht aufholen konnte. Ähnlich erging es Manuel Möhnle: Obwohl er solide 372 Ringen schoss, war Thomas Groß mit 383 Ringen an diesem Tag zu gut für ihn – der dritte Einzelpunkt für Wechingen. Einzig Andreas Buinger erwischte einen schlechten Tag bei den Wörnitzschützen und kam nur auf 366 Ringe. Sein Kontrahent Sven Heider beendete den Wettkampf mit sehr guten 377 Ringen, seine Bestleistung in dieser Saison. Wechingen bleibt mit diesem 3:1-Sieg an der Tabellenspitze.

Die letzte Begegnung fand zwischen Oberringingen und Enkingen statt. Michael Hurler schoss starke 384 Ringe gegen Rebekka Wüst, wogegen die Enkingerin trotz Leistungssteigerung nicht ankam (376). Katja Wüst startete mit 97 Ringen, konnte das Niveau allerdings nicht halten. Ihre drei 90er-Serien spielten Sandra Stelzer in die Karten, die Oberringingen den zweiten Einzelpunkt bescherte. Oberringingens Christoph Rauh erzielte mit 386 Ringen seine persönliche Bestleistung. Damit konnte Jürgen Rothgang nicht mithalten (365). Enkingens Ersatzschütze Andreas Löfflad hatte zu Beginn sehr mit Nervosität zu kämpfen. Erst in der letzten Serie zeigte er mit 94 Ringen sein Können und kam auf 336 Ringe. Sein Gegner Christian Beck erzielte mit 380 Ringen sein bestes Ergebnis der Saison. Damit endete der Wettkampf mit 4:0 für die Oberringinger, die weiter eng an Tabellenführer Wechingen dranbleiben.

Gauoberliga im Überblick:

Forheim – Wechingen 1:3 (1494:1516). M. Heider – A. Nagel 374:386; S. Thum – D. Keiling 371:381; M. Möhnle – Th. Groß 372:383; S. Heider – A. Buinger 377:366

Herkheim – Steinhart 3:1 (1475:1454). N. Graf – F. Fleichaus 376:376 (9:10); M. Tischinger – M. Kleinert 368:367; N. Rehle – J. Schwefel 370:362; S. Pur – S. Hertle 361:349

Oberringingen – Enkingen 4:0 (1524:1444). M. Hurler – R. Wüst 384:376; S. Stelzer – K. Wüst 374:367; Ch. Rauh – J. Rothgang 386:365; Ch. Beck – A. Löfflad 380:336

Tabelle:

Wechingen 17:1 21:3 9119 Oberringingen 15:3 19:5 9062 Herkheim 12:6 13:11 8920 Steinhart 7:11 9:15 8818 Forheim 2:16 6:18 8891 Enkingen 1:17 4:20 8712