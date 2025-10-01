Es wird wieder gekegelt im Ries

Die Kegelsaison hat am Wochenende wieder begonnen, im Ries kämpfen der KC Losodica Munningen, der ESV Nördlingen und der SKV Goldburghausen wieder um Punkte. Allerdings konnte am ersten Spieltag keiner der drei Vereine vollumfänglich glücklich mit den Ergebnissen sein, auch wenn es ein paar Höhepunkte gab.

Bezirksoberliga, SC Vöhringen 1 – KC Losodica Munningen 1 3433:3313 (7:1). Schon im Startpaar mussten Sven Löfflad (530) und Andreas Leberle (543) trotz ordentlicher Ergebnisse die Punkte abgeben. Im Mittelpaar setzte sich dieses Bild fort. Simon Bühler spielte 521 Holz, verpasste aber knapp den Zähler. Tobias Gruber erwischte einen schwachen Start und wurde nach 57 Wurf durch Alexander Rudel ersetzt. Zusammen erzielten beide 548 Holz, womit auch dieses Duell klar verloren ging. Im Schlusspaar stemmte sich Michael Wagner mit 590 Holz gegen die Niederlage, musste sich aber ebenfalls geschlagen geben. Für den einzigen Punkt sorgte Andre Lanzer, der mit starken 581 Holz ein 2:2 nach Sätzen erreichte und dank der höheren Holzzahl gewann. Nach dem 1:7 steht Losodica 1 wie in der Vorsaison im Tabellenkeller der Bezirksoberliga.

Kegeln im Ries: Munningens Zweite feiert Auftakterfolg gegen Eichstätt 2

Bezirksliga Nord, KC Losodica Munningen 2 – DJK Eichstätt 2 3205:3074 (6:2). Im Startpaar legte Sven Löfflad mit 526 Holz den Grundstein, ehe Hannes Hertle mit 559 Holz für die frühe Führung sorgte. Andreas Pollithy und Simon Bühler kamen zusammen auf 517 Holz, doch der Punkt ging an die Gäste. Auf den Nebenbahnen zeigte Jakob Schwab mit 535 Holz eine überzeugende Vorstellung. Im Schlussabschnitt ließ Markus Bucher mit 521 Holz nichts anbrennen, während Alexander Rudel die Partie mit 547 Holz zum 6:2-Sieg souverän abrundete.

Jugend-Kreisklasse Nord, KC Losodica Munningen 3 – SKK Lauingen 1525:1811 (1:5). Emma Hertlein zeigte mit 431 Holz eine solide Leistung, blieb aber ohne Erfolg. Zoe Feldmeier und Felix Mährle kamen zusammen auf 299 Holz, was auch nicht zum Punkt reichte. Bester Munninger war Elias Müller, der mit 452 Holz den Ehrenpunkt holte. Leni Hertlein konnte mit 343 Holz nicht mehr verkürzen.

Erste Kegel-Mannschaft des ESV Nördlingen startet mit Ausrufezeichen

Kreisliga Nord 1, ESV Nördlingen G1 – SKK Lauingen G2 2226:2114 (6:0). Die ESV-Erste setzte ein kleines Ausrufezeichen gegen den Vorjahreszweiten. Dieter Wiedemann behielt bei 2:2 Sätzen um 17 Holz die Oberhand. „Rückkehrer“ Dominik Feldmeyer steigerte sich von Bahn zu Bahn und sorgte im letzten Durchgang mit 120 Holz in die Vollen für den Höhepunkt des Tages. Gegen seine 558 Holz hatte der Gegner bei 4:0 keine Chance. Neuzugang Christoph Kirchbach sicherte sich nach drei Bahnen vorzeitig den Mannschaftspunkt. Am Ende stand die Tagesbestleistung von 574 Holz zu Buche. Lukas Jakob entschied mit 558 Holz auch sein Duell für sich.

Wiedemann – Stiegelmayr 536:519 (2:2), Feldmeyer – Suck 558:513 (4:0), Kirchbach – Heinemann 574:533 (3:1), Jakob – Prinz 558:549 (3:1)

Kreisklasse Nord 1, ESV Nördlingen G2 – Losodica Munningen G3 2015:2028 (2:4). Nördlingens Albert Gehring unterlag gegen den Tagesbesten Jochen Schwab (569) um 70 Holz. Spannender war es zwischen ESVler Dieter Wiedemann und Martin Melzer, der Nördlinger hatte nur knapp das Nachsehen. Erika Gelle und Richard Lauermann mussten ein 0:2 und 72 Holz aufholen, was zunächst gut gelang. Die Munninger jedoch fanden im Spielverlauf besser in die Partie und brachten den knappen Holzvorsprung über die Ziellinie. Die Punktgewinne von Gelle und Lauermann reichten nicht aus, um die ESV-Niederlage zu verhindern.

Wiedemann – Melzer 519:521 (1,5:2,5), Gehring – Schwab 499:569 (0:4), Gelle – Wenig/Schneller 517:370 (3:1), Lauermann – Bucher 480:468 (2:2)

Goldburghausens Kegler starten durchwachsen in die Saison

Kreisklasse A Nord 1, BC Schretzheim G2 – ESV Nördlingen G3 1962:1898 (5:1). Aufseiten des ESV sicherte sich Christian Flügel nach drei Sätzen den ersten Mannschaftspunkt. Mehr zu kämpfen hatte Urban Singheiser, der trotz neun Holz mehr nur einen Satz gewann und den Punkt abgab. Schon nach dem ersten Satz mussten die Schlusskeglerinnen 90 Holz einbüßen, woraufhin Regina Steinle durch Herbert Weber ersetzt wurde. Der konnte zwar zum 2:2 ausgleichen, aber unterlag in Gesamtergebnis. Auch Maria Scheid musste sich dem Tagesbesten geschlagen geben.

Rehm – Singheiser 480:489 (3:1), Grauer – Flügel 434:457 (1:3), Schimpp – Scheid 531:501 (3:1), Hölzle – Steinle/Weber 517:451 (2:2)

Kreisliga Nord 1, SKV Goldburghausen G1 – SH Ichenhausen-Günzburg G1 2130:1992 (4:2). Christian Rahm holte mit einem klaren 4:0 und sehr guten 549 Holz den ersten Punkt für den SKV. Auch Markus Ostertag zeigte mit herausragenden 568 Holz und einem 3:1 nach Sätzen eine tadellose Leistung. In die zweite Hälfte startete Jürgen Förstner mit einer 1,5:2,5-Niederlage, obwohl er mehr Holz auf dem Konto hatte als sein Gegner. Mit einem deutlichen Holzvorsprung ging Jakob Förstner auf die Schlussbahnen. Er spielte nach Sätzen 2:2, aufgrund der geringeren Holzzahl ging dieser Punkt jedoch an die Gäste. Am Ende hatte man 138 Holz Vorsprung, sodass die Teampunkte bei der Heimmannschaft blieben.

Ch. Rahm – Hindelang 4:0 (549:470), Ostertag – Reiser 3:1 (568:501), Jü. Förstner – Hindelang 1,5:2,5 (514:506), Ja. Förstner – Reiser 2:2 (499:515)

Kreisklasse Nord 1, SKC Burgau G1 - SKV Goldburghausen G2 2005:1906 (4:2). In den Startpaarungen verloren Gotthard Volk und Lena Götz klar mit 0:4. Außerdem betrug der Rückstand zur Halbzeit bereits 142 Holz. Markus Allgeyer und Thorsten Steinmeyer gewannen zwar die Schlusspaarungen, es reichte jedoch nur noch zur Ergebniskorrektur. Der hohe Holzrückstand konnte nicht mehr entscheidend verkürzt werden. (AZ)

Wiesner – Volk 4:0 (517:435), Wiesner – L. Götz 4:0 (547:487), Schuster – Allgeyer 1:3 (451:475), Steblau – Th. Steinmeyer 1:3 (490:509)