Autocross des ACCR kehrt zurück nach Ziswingen

Nach dem Rennen 2014 stand der Auto Cross Club Ries vor einer großen Herausforderung: Für 2015 gab es keinen Acker in Ziswingen, um eine Veranstaltung durchzuführen. Doch der Verein hatte großes Glück und musste nicht weit weg nach Möttingen. Auch in den Folgejahren wurden die Rennen in umliegenden Orten veranstaltet. Immer konnte der ACCR den Fahrern und Zuschauern spannende und schnelle Rennen bieten. Doch je länger die Rennen nicht in Ziswingen stattfanden, umso lauter wurden die Stimmen, die das Autocross wieder zurück in Ziswingen sehen wollten.

Zehn Jahre später ist es so weit, und die Freude ist groß, dass am Sonntag, 18. August, wieder in Ziswingen die Motoren dröhnen und die Erde bebt. Der ACCR kommt mit seinem 32. Autocross zurück in seine Heimat. Zurück an die Strecke am Hang, auf der 2014 das letzte Mal ein Rennen in Ziswingen stattgefunden hat.

32. Autocross des ACCR: Neue Strecke in Ziswingen sorgt für Action

Viele spannende Rennen sind geboten, wenn die Fahrer mit ihren Tourenwagen und Cross-Buggys an den Start gehen. Gleich vom Start weg werden mit Vollgas die besten Positionen für den weiteren Rennverlauf ausgefahren, bevor es in der ersten Kurve gleich einmal eng wird. Aus der Kurve heraus werden die Fahrer dann zeigen, was in ihnen und ihren Fahrzeugen steckt. Den Hang geht es mit durchgedrücktem Gaspedal die lange Gerade hoch auf eine schnelle Schikane zu, in der die Fahrer ihr Können unter Beweis stellen können. Denn hier heißt es schnell sein oder Plätze verlieren, bevor es in eine schnelle Kurve und dann wieder den Hang hinuntergeht.

Auch hier wird es wieder schnell, bevor die Fahrer ihre Rennboliden ein wenig abbremsen müssen, um eine engere Schikane zu meistern. Danach werden die Motoren wieder ordentlich aufheulen und die Fahrzeuge beschleunigen, um die lang gezogene Kurve so schnell wie möglich zu nehmen und in die nächste Runde zu gelangen. Die diesjährige Strecke des ACCR dürfte für viele schnelle Rennen und spannende Überholmanöver sorgen. (AZ)