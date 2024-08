THG-Schüler organisieren Sportfest für Kinder mit Behinderung

Im Rieser Sportpark hat zum zweiten Mal das integrative und inklusive Spiele- und Sportfest für geistig behinderte Kinder und Jugendliche der Hermann-Keßler-Schule Möttingen stattgefunden. Geplant, organisiert und durchgeführt wurde der besondere Tag vom P-Seminar Sport des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen unter der Leitung von Eva Leister.

Nach der Begrüßungsrede der Seminarteilnehmer und der motivierenden Ansprache durch Oberbürgermeister David Wittner wurde sich gemeinsam in Form eines Tanzes erwärmt. Schließlich wetteiferten rund 100 junge Athletinnen und Athleten, eingeteilt in verschiedene Riegen, in den drei sportlichen Disziplinen Weitsprung, Sprint und Weitwurf und sammelten kräftig Punkte. Am Ende gab es pro Riege eine Siegerehrung, bei der jedes Kind beglückwünscht sowie gefeiert wurde und neben einer Urkunde eine Medaille erhielt.

Integratives Sportfest in Nördlingen: Teilnehmer und deren Eltern sind begeistert

Neben den sportlichen Wettbewerben gab es zahlreiche kreative Spielestationen, die die Koordination und das Körpergefühl sowie den Spaß förderten, wie einen Parcours, eine Kegelbahn, ein Geschicklichkeitsspiel mit Bällen, Tauziehen und Basketball. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Es gab eine Vielzahl von Leckereien und auch auf spezielle Ernährungsbedürfnisse wurde Rücksicht genommen.

Die Organisatoren und Eltern zeigten sich begeistert. „Es ist wundervoll zu sehen, wie viel Spaß mein Kind heute hatte“, erzählte eine Mutter. Das Sportfest war ein starkes Zeichen für Inklusion und Gemeinschaft und steht dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren auch für nächstes Jahr wieder in Planung. (AZ)