Kegler des ESV Nördlingen setzen sich an die Tabellenspitze

Mit zwei Siegen haben die Keglerinnen und Kegler des ESV Nördlingen jüngst geglänzt. Während die erste Mannschaft mit einem Sieg gegen Höchstädt die Tabellenführung in der Kreisliga übernahm, hat die Dritte in Wertingen den ersten Saisonsieg gefeiert.

Kreisliga Nord 1, ESV Nördlingen G1 – SSV Höchstädt G1 2138:2104 (4:2). Zu Beginn musste sich Dieter Wiedemann unglücklich mit 2:2 Sätzen um 15 Holz geschlagen geben. Dominik Feldmeyer hingegen nahm seinem Gegner mit 525 Kegel 61 Holz ab. Trotz Mannschaftsbestwert musste sich Christoph Kirchbach dem Tagesbesten der Gäste mit 558 Holz um zwölf Kegel geschlagen geben. Somit lag die Entscheidung an Lucas Jakob, der nach drei Bahnen zwar mit 2:1 führte, aber um drei Zähler zurücklag. In einem spannenden Schlussdurchgang errang er im vorletzten Wurf den Satzpunkt zum 3:1 und sicherte trotz Holzgleichheit mit 535 Holz den zweiten Mannschaftspunkt. Somit ist der ESV jetzt alleiniger Tabellenführer.

Einzelergebnisse: Wiedemann – Ströbele 520:535 (2:2), Feldmeyer – Aninger 525:464 (4:0), Kirchbach – Kordik 558:570 (2:2), Jakob – Bieberich 535:535 (3:1)

Sportkegeln: ESV Nördlingen G3 holt sich den ersten Sieg der Saison

Kreisklasse A Nord 1, SpG Bausch-Holzheim G2 – ESV Nördlingen G3 1774:1796 (1:5). Das Anfangspaar tat sich auf den Wertinger Bahnen schwer. Monika Blank erkämpfte sich auf der letzten Bahn mit 463 Holz den ersten Mannschaftspunkt. Das Duo Christian Flügel/Herbert Weber musste sich um 34 Holz geschlagen geben, was 29 Kegel Rückstand für das Schlusspaar bedeutete.

Maria Scheid läutete die Wende ein: Als Tagesbeste mit 480 Holz und drei gewonnenen Bahnen nahm sie ihrem Gegner 50 Kegel ab. Regina Steinle entschied ebenfalls die ersten beide Bahnen für sich und ergatterte nach Spielerwechsel der Hausherren am Ende mit einem Holz Vorsprung den dritten Punkt. Die ESV-Dritte feierte damit den ersten Saisonsieg. (AZ)

Einzelergebnisse: Riedel – Blank 458:463 (2:2), H. Niesner – Flügel/Weber 448:414 (3,5:0,5), Bobinger – Scheid 430:480 (1:3), Foag/Ch. Niesner – Steinle 438:439 (2:2)