Sportkegeln: Goldburghausens Teams sichern zwei Siege und Unentschieden

Sportkegeln

Goldburghausens Sportkegler lassen Punkte liegen

Die Kreisliga-Mannschaft kommt nur zu einem Unentschieden gegen Neuburg II. Besser läuft es für die Teams in der Kreisklasse und der Kreisklasse A.
    Mit zwei Siegen und einem Unentschieden fiel die Wochenend-Bilanz des SKV gut aus, auch wenn viele der Kegler mit ihren Leistungen unzufrieden waren.
    Zwei Siege und ein Unentschieden – das war die Ausbeute der Goldburghausener Sportkegler vom Wochenende. Die erste Mannschaft mühte sich in Neuburg zu einem Unentschieden. Besser machte es die Zweite, die zu Hause gegen Höchstädt gewann. Ebenfalls erfolgreich war die dritte Mannschaft in Holzheim.

    Kreisliga Nord 1, Kegelverein Neuburg G2 - SKV Goldburghausen G1 2011:2037 (3:3). Der einzige, der mit seiner Leistung zufrieden sein konnte, war Jakob Förstner, der in den Startpaarungen mit 3:1 gewann und hervorragende 538 Holz erzielte. Christian Rahm, Thorsten Steinmeyer und Jürgen Förstner verloren ihre Duelle. Am Ende war der von Jakob Förstner erspielte Vorsprung Gold wert: Mit insgesamt 26 Holz mehr sicherte der SKV sich die Teampunkte und rettete damit ein Unentschieden.

    Einzelergebnisse: Hoyng – Ja. Förstner 1:3 (468:538), Zwiersch – Ch. Rahm 3:1 (504:499), Blättermann – Th. Steinmeyer 3:1 (525:496), Reichart – Jü. Förstner 2:2 (514:504)

    Kegeln: Lena Götz entscheidet spannendes Duell für Goldburghausen gegen SSV Höchstädt

    Kreisklasse Nord 1, SKV Goldburghausen G2 – SSV Höchstädt G2 2081:2003 (5:1). In der Startpaarung brachte Veronika Töpper ihre Mannschaft mit einem 3:1 und guten 504 Holz in Führung. Markus Allgeyer hatte trotz sehr guter 516 Holz das Nachsehen und unterlag mit 1:3. Lena Götz machte es dann sehr spannend. Nach Satzgleichstand holte sie sich den Punkt mit sehr guten 526 Holz. Am Ende entschieden vier Holz mehr im Gesamtergebnis. Julia Kohler bestätigte noch ihre sehr gute Form mit einem klaren 3:1 und hervorragenden 535 Holz.

    Einzelergebnisse: Töpper – Häußler 3:1 (504:460), Allgeyer – Mittring 1:3 (516:528), L. Götz – Schadl 2:2 (526:522), Kohler – Gilch 3:1 (535:493)

    Goldburghausen G3 siegt auswärts bei SpG Bausch-Holzheim

    Kreisklasse A Nord 1, SpG Bausch-Holzheim G3 – SKV Goldburghausen G3 1714:1769 (2:4). In diesem Spiel lief bei beiden Mannschaften nicht viel zusammen. Am Ende reichte es trotzdem zu einem Auswärtssieg. (AZ)

    Einzelergebnisse: Allmis – M. Förstner 2:2 (475:453), Hämmerle – Ju. Förstner 1:3 (394:433), Tändler – J. Götz 0:4 (364:443), Buchholz – Pawlowski 2:2 (481:440)

