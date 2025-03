Rieser Sportler des Jahres bekommen ihre Preise

Mit der Preisübergabe ist die Wahl zum Sportler des Jahres der Rieser Nachrichten für dieses Jahr zu Ende gegangen. Die Preisträgerinnen und Preisträger in den vier Kategorien Sportler, Sportlerin, Mannschaft und Nachwuchssportler des Jahres waren am Dienstagabend zu Übergabe und Fototermin eingeladen. Erstmals fand das dieses Jahr bei Preissponsor Intersport Steingass in Nördlingen statt.

Die Gewinner Dominik Kohnle (Fußballer, Sportler des Jahres), Marie Strauß (Turnerin, Sportlerin des Jahres), Lennart Zuber (Tischtennisspieler, Nachwuchssportler des Jahres) und die Leistungsturnerinnen des TSV Nördlingen (Mannschaft des Jahres) erhielten jeweils den Wanderpokal bis zur nächsten Wahl, eine Urkunde und Wertgutscheine von Intersport Steingass.

Sportler des Jahres der Rieser Nachrichten fiebern großen Aufgaben entgegen

Sie alle sehen schon den nächsten Herausforderungen entgegen: Dominik Kohnle und sein FSV Reimlingen stecken mitten in der Vorbereitung auf den Wiederbeginn des Spielbetriebs in der Kreisliga Nord, der für sie das Topspiel gegen den FC Maihingen am 23. März bereithält. Lennart Zuber hat mit der ersten Tischtennis-Mannschaft des TSV Nördlingen den Aufstieg in die Bezirksoberliga schon sicher und mehrere Turniere vor der Brust, ebenso wie Marie Strauß und ihre Mannschaftskolleginnen. Diese freuen sich zusätzlich zu ihrer kommenden Regionalligasaison (Beginn: 3. Mai) auf den ersten Wettkampftag der BTV-Liga Gerätturnen weiblich, der am 17. und 18. Mai um die 800 Turnerinnen in die Hermann-Keßler-Halle nach Nördlingen bringen wird. Dabei werden die zweite und dritte Mannschaft des TSV gefordert sein.