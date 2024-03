Wechingens Erste schießt auch nächste Saison in der Schwabenliga

Die Wörnitzschützen beenden die Spielzeit mit einem Sieg und einer Niederlage. Bei einer Wechingerin beeindruckt die Statistik besonders.

Der letzte Wettkampftag in der Saison 2023/2024 in der Luftgewehr-Schwabenliga ist für die erste Mannschaft der Wörnitzschützen Wechingen sowohl mit einer knappen Niederlage gegen Binswangen als auch mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten aus Breitenthal zu Ende gegangen. Die Rieser verabschieden sich somit auf einem ordentlichen vierten Tabellenplatz in die Sommerpause und greifen in der kommenden Saison wieder in der Schwabenliga an.

Am Vormittag gab es ein Aufeinandertreffen mit den Frohsinnschützen aus Binswangen. Auf die Frontfrauen Katharina Kuhn und Katja Fackler war wieder Verlass: Beide Schützinnen zeigten ihren Gegnern mit 98 und 97 von Anfang an die Grenzen auf. Dank einer 100er-Serie und hervorragenden 393 Ringen holte Kuhn genauso einen Gewinnerpunkt wie Fackler mit 390 Zählern. Milena Nagel erwischte mit 95 Ringen ebenfalls einen guten Start und lag nur einen Ring hinter ihrem Kontrahenten.

Katja Fackler ist Wechingens Beste in der Saison 23/24

Danach verfehlten die Schüsse der Wechingerin aber zunehmend das Ziel, und viele Achter verhinderten ein besseres Resultat. Ähnlich erging es Daniel Keiling, dessen Leistung nach einer 98er-Serie vor allem in der zweiten Hälfte abfiel. Thomas Groß geriet nach der ersten Serie in einen 94:98-Rückstand, der trotz Leistungssteigerung bis zum Schluss Bestand hatte. Dadurch endete das Kräftemessen mit einer 2:3-Niederlage für die Wörnitzschützen.

Das letzte Match der Saison absolvierten die Wechinger gegen den Tabellenletzten aus Breitenthal. Katja Fackler holte sich dank zweier 99er-Serien eindrucksvoll ihren neunten Einzelsieg in dieser Runde. Damit krönte sie sich auch zur erfolgreichsten Einzelpunktgewinnerin der Wörnitzschützen. Dieses Mal hatten Keiling und Groß Fortuna auf ihrer Seite: Obwohl Groß etwas schlechter war als am Vormittag, heimste er dank eines Sieben-Ringe-Vorsprungs einen Siegerpunkt ein. Bei Daniel Keiling war es sogar ein Polster von elf Zählern, das er mit wehenden Fahnen über die Ziellinie brachte.

3:2-Sieg gegen Breitenthal sichert Wechingen den Klassenerhalt

An Milena Nagel klebten die Achter dagegen wie Kletten. Der Wechinger Jungschützin war es nicht möglich, mit den Vorgaben ihres Gegenübers Schritt zu halten. Weil Katharina Kuhn ihr Pulver bereits im ersten Wettkampf verschossen hatte, hatte die Wörnitzschützin wegen ihres schlechtesten Saisonergebnisses um einen Ring das Nachsehen. So war es am Ende ein 3:2-Sieg der Wechinger über das Tabellenschlusslicht, der den Riesern den Klassenerhalt in der Schwabenliga sicherte.

Wechingen – Binswangen 2:3 (1915:1910). Kuhn – Rehm 393:379; Fackler – Bühler 390:381; Nagel – Endres 374:384; Keiling – Wiedemann 380:384; Groß – Beutmiller 378:382.

Wechingen – Breitenthal 3:2 (1902:1880). Kuhn – Lutzenberger 379:380; Fackler – Burghard 391:381; Nagel – Kreuzer 374:379; Keiling – Gappe 382:371; Groß – Kreuzer 376:369.

Tabelle: