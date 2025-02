St. Ulrich Schützen Marktoffingen feiern 40-jähriges Bestehen

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der St. Ulrich Schützen hat der Schützenverein Marktoffingen zu einem Festabend in die Mehrzweckhalle eingeladen. Den Beginn machte ein feierlicher Gottesdienst, zelebriert durch Pfarrer Simon Sarapak, der neben dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder das christliche Wirken des Vereinspatrons, des heiligen St. Ulrich von Augsburg, in den Mittelpunkt seiner Predigt stellte.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst, sowie der gesamte Festabend, durch die Trachtenkapelle Marktoffingen. In seinem Rückblick ging Florian Michel, Sprecher des dreiköpfigen Schützenmeisterteams, auf die Höhen und Tiefen im bisherigen Vereinsleben ein und erwähnte die aktuellen Erfolge mit der Luftpistole und in der Jugendarbeit. Richard Pfaller überbrachte die Glückwünsche des Riesgaus und übergab in seinem Grußwort eine Scheibe, die bei den nächsten Wettbewerben ausgeschossen wird. Des Weiteren überraschte er die Jungschützen mit einer Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme am Oktoberfest-Landesschießen 2024 in München. Bevor es in den offiziellen Teil der Ehrungen ging, überbrachte Bürgermeister Helmut Bauer die Glückwünsche der Gemeinde Marktoffingen, und Anke Drukewitz als zweite Bürgermeisterin überreichte Florian Michel und Florian Wolf ein Geschenk. Helmut Bauer lobte den Schützenverein für seine gute Jugendarbeit und erwähnte die St. Ulrich Schützen als mittlerweile großartige Institution im Marktoffinger Vereinsleben.

Zahlreiche Ehrungen beim Schützenjubiläum in Marktoffingen

Als erster Höhepunkt stand danach die Ehrung langjähriger Mitglieder an. Diese Aufgabe übernahmen Richard Pfaller, Edith Wagner und Karl Gnugesser als Vertreter des Gauvorstands. So konnte für 25-jährige Mitgliedschaft im BSSB Andreas Huggenberger, Helmut Grimm, Rudolf Eisenbart und Florian Michel ausgezeichnet werden. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden die Gründungsmitglieder und Vereinsmitglieder, die unmittelbar nach der Gründung in den Verein eingetreten sind, ausgezeichnet.

Im zweiten Ehrungsteil wurden verdiente Vereinsmitglieder für ihren teils jahrzehntelangen Einsatz als Funktionär, Vorstandsmitglied oder aktiver Sportschütze ausgezeichnet. Bevor die Bilderpräsentation über die letzten Jahre, vorbereitet durch Florian Wolf, begann, übernahm Tobias Michel noch die Dankesworte. Michel bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern vor und hinter den Kulissen, bei den Sponsoren, bei den Fotografen Wolfgang Bosch und Matthias Meyer, bei den Unterstützern mit Event-Equipment und den Vereinen aus der Gemeinde sowie allen Gästen aus nah und fern. Ganz besonders bedankte er sich bei Florian Michel und dem gesamten Vorstand für die Zusammenarbeit und die Organisation.

Icon Vergrößern Stellvertretend für alle Geehrten hier die Mitglieder mit 40 Jahren Mitgliedschaft bei den Marktoffinger St. Ulrich Schützen. Foto: Wolfgang Bosch Icon Schließen Schließen Stellvertretend für alle Geehrten hier die Mitglieder mit 40 Jahren Mitgliedschaft bei den Marktoffinger St. Ulrich Schützen. Foto: Wolfgang Bosch

Alle Ehrungen im Überblick:

25 Jahre Mitgliedschaft im BSSB: Rudolf Eisenbart, Helmut Grimm, Andreas Huggenberger, Florian Michel

40 Jahre Mitgliedschaft im BSSB: Rudolf Althammer, Helmut Bosch, Manfred Bosch, Hugo Meyer, Otto Seitz, Hans Deibler, Hans Engelbrecht, Erich Eisenbart, Josef Schweier, Josef, Leberle, Josef Regele, Josef Wolf, Peter Eiberger, Xaver Lutz, Erwin Gartenmeier, Franz Wolf, Klaus Schiferle, Ignatz Seitz, Ottmar Stark, Reiner Röttinger, Rudolf Meyer, Martin Schweier, Ludwig Geiß, Herbert Oettle, Norbert Mielich, Michael Peiker, Richard Mayer, Gerhard Engelbrecht, Günter Meyer, Jürgen Bosch, Wendelin Sandmeyer, Reinhard Seitz, Wolfgang Meyer, Sebastian Meyer

Gauehrenzeichen in Bronze: Petra Michel, Jonas Kratzer, Peter Rauwolf, Johannes Oettle, Matthäus Wolf

Sebastianstaler in Bronze: Sabine Kienle

Gauehrenzeichen in Silber: Arno Müller, Rudolf Althammer

Sebastianstaler in Silber: Ute Rot, Reimund Schulz

DSB-Nadel für 15 Jahre aktiven Schießsport: Anja Huggenberger

Sebastianusnadel für 30 Jahre aktiven Schießsport: Helene Kratzer, Brigitte Hertle

Treue Mitarbeit Schützenbezirk Schwaben: Florian Wolf, Tobias Michel

„In Anerkennung“ BSSB: Herbert Oettle, Josef Schweier

Protektorzeichen seiner Königlichen Hoheit Herzog Franz von Bayern: Florian Michel

Verdienstnadel des Schützenbezirks Schwaben in Silber: Martin Bosch

Verdienstnadel des Schützenbezirks Schwaben in Gold: Erich Eisenbart, Xaver Lutz