SV Amerdingen feiert Annafest mit Kesseltalpokal

Der SV Amerdingen feiert von Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, sein jährliches Annafest-Wochenende mit Fußball und Zeltbetrieb. Diesmal erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Programm am Samstag anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des SVA.

Um 18 Uhr am Freitag werden vier Mannschaften bei einem AH-Kleinfeldturnier gegeneinander antreten. Am Samstag, ab 14.30 Uhr, startet der sportliche Höhepunkt: Im Kesseltalpokal treten die Mannschaften TSV Bissingen, SpVgg Brachstadt-Oppertshofen, SG Lutzingen/Unterliezheim, SG Möttingen/Mönchsdeggingen sowie der Gastgeber SV Amerdingen an. Das Turnier findet im Modus Jeder-gegen-Jeden statt, gespielt wird jeweils 30 Minuten. Bis 20.15 Uhr soll das Turnier dauern. Ein Bierpong-Turnier im Bierzelt schließt den Samstag ab.

Annafest 2025 beim SV Amerdingen: Das sind die Programmhöhepunkte

Der Sonntag beginnt um 9.15 Uhr mit der Prozession mit anschließendem Festgottesdienst (9.30 Uhr) an der Annakapelle. Ab 10 Uhr lädt der SV Amerdingen auf den Kellerberg zum Weißwurstfrühstück und reichhaltigem Mittagstisch ein. Kaffee und Kuchen sowie Brotzeit runden das kulinarische Angebot ab. Ab 13 Uhr treffen verschiedene Nachwuchsmannschaften aufeinander, angefangen bei den Kleinsten/Bambini. Der Spielplan sieht wie folgt aus:

13 Uhr: G-Jugend-Einlagespiel

13.30 Uhr: F-Jugend gegen FSV Reimlingen

14.15 Uhr: E-Jugend gegen TSV Bissingen

15.30 Uhr: D-Jugend gegen SpVgg Ederheim

17 Uhr: A-Jugend gegen SG Lutzingen/Donauried

Ab 18.30 Uhr findet die Siegerehrung des St.-Anna-Jedermannslauf 2025 statt. (AZ)