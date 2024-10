Bezirk Schwaben würdigt vorbildliches Engagement

Im „Historischen Theater“ in Weißenhorn haben der Bezirk Schwaben und der Bayerische Landessportverband (BLSV) das Wirken der Ehrenamtlichen im Sport in den Mittelpunkt gestellt. Am „Tag des Ehrenamtes im Sport“ ließen Sportfunktionäre und Politiker verdiente Persönlichkeiten im Ehrenamt aus den Sportkreisen Neu-Ulm, Dillingen und Donau-Ries hochleben.

Die Geehrten sind oder waren jahrzehntelang tätig als Vorsitzende, Vorstandsmitglied, Trainer, Übungsleiter, Betreuer oder Helfer. Die stellvertretende Bezirkstagspräsidentin Petra Beer überreichte auch an fünf Personen aus dem Sportkreis Donau-Ries eine Verdienstplakette mit Ehrenurkunde.

Tag des Ehrenamts: Donau-Rieser Sportfunktionäre werden ausgezeichnet

Eingangs der Veranstaltung begrüßte der stellvertretende Landrat und BLSV-Kreisvorsitzende Erich Winkler die geladenen Gäste. Sein besonderer Gruß galt den zu Ehrenden, denn „ihr steht im Mittelpunkt des heutigen Abends“, so Winkler. In ihrer Festrede betonte Petra Beer die Bedeutung und Wichtigkeit des Ehrenamtes in unserer Gesellschaft. Sie würdigte die Leistungen der zu Ehrenden und bedankte sich für deren Engagement. Im Anschluss nahm sie die Ehrungen vor. Die Laudatio für die Geehrten aus dem Sportkreis Donau-Ries hielt der BLSV-Kreisvorsitzende Roland Pickhard.

Insgesamt wurden 16 Personen aus drei Sportkreisen in Schwaben geehrt, darunter fünf Frauen und Männer aus dem Sportkreis Donau-Ries. Dies waren: Carola Berndorfer (TSV Mönchsdeggingen), Günther Haidinger (TSV Harburg), Inge Husel (FC Birkhausen), Willi Kupies (TSV Wolferstadt) und Gerhard Wunder (SpVgg Löpsingen). (AZ)