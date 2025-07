TC Nördlingen: Ein Titel ist gesichert, der Zweite könnte bald folgen

Fünfmal waren die Erwachsenen-Teams des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen am vergangenen Wochenende auf der Marienhöhe im Einsatz. Neben drei Siegen waren auch zwei Niederlagen zu verzeichnen.

Die Damen II verteidigten mit einem klaren 7:2-Erfolg gegen den TSV Offingen II die Tabellenführung in der Südliga 3. Sie können durch einen Sieg am letzten Spieltag in Schretzheim die Meisterschaft perfekt machen. Nach den Einzeln war die Partie bereits zugunsten der Gastgeberinnen entschieden. Noemi Xalter, Sofia Pfaffl, Sophia Kleebauer, Lene Meyr und Lisa Katzenberger gewannen jeweils in zwei Sätzen, sodass es 5:1 für Nördlingen stand. Die beiden Zähler in den anschließenden Doppeln holten Xalter/Pfaffl (6:1/6:0) und Kleebauer/Meyr (6:1/6:3).

Tennis: Nördlingens Herren 40 spielen starke Saison in der Landesliga 2

Mit dem genau umgekehrten Ergebnis von 2:7 hatten die Damen 40 das Nachsehen gegen den TSV Welden. Auch hier stand es nach den Einzeln 5:1, allerdings für die Gäste. Den einzigen Punkt für Nördlingen steuerte Michaela Kluger bei. Mit ihrer Partnerin Stefanie Schmidt gewann sie auch das anschließende Doppel und trug damit zur leichten Ergebniskosmetik bei.

Eine richtig gute Saison spielen die Herren 40 in der Landesliga 2. Nach ihrem 6:3-Sieg gegen TF Dachau stehen sie auf dem dritten Tabellenplatz und haben sogar noch Möglichkeiten, weiter nach oben zu kommen. Nach Einzelsiegen von Tobias Kleibl, Marcelo Rojas, Tobias Frank und Rainer Meyr lagen die Nördlinger mit 4:2 in Führung. Zwei weitere Doppelzähler trugen zum letztendlichen 6:3-Erfolg bei. Fast chancenlos waren die Herren III gegen Airbus HC SG Donauwörth. Bei der 0:9-Niederlage konnte weder ein Punkt noch ein Satz für die Nördlinger verbucht werden.

Erfreuliches gibt es von den Herren 70 zu vermelden. Nach ihrem klaren 6:0-Sieg gegen STC München Süd sind sie Meister in der Landesliga 2 und können am letzten Spieltag nicht mehr eingeholt werden. Sie spielten in der Besetzung Helmut Meyr, Hermann Offinger, Hermann Schröder und Helmut Deubler in den Einzeln. Im Doppel kam außerdem Helmut Stiller zum erfolgreichen Einsatz. (AZ)