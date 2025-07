Nördlinger und Donauwörther Tennis-Damen spielen um den Titel

Die Erwachsenen-Mannschaften des TC Rot-Weiß Nördlingen hatten am vergangenen Wochenende eine ausgeglichene Heimbilanz. Neben zwei Siegen waren zwei Niederlagen und ein Unentschieden zu verzeichnen. Wesentlich weniger erfolgreich dagegen verliefen die Heimspiele der Jugend – allerdings sorgten die Jüngsten mit ihrem Gewinn der Meisterschaft für einen Lichtblick.

Die Herren 70 des TCN standen bereits als Meister in der Landesliga 2 fest und kehrten am letzten Spieltag mit einem 3:3 aus Gräfelfing zurück. Helmut Meyr und Hermann Schröder holten die beiden Einzelpunkte zum 2:2-Zwischenstand. Das Doppel Helmut Meyr/Helmut Stiller brachte das Kunststück fertig, nach gewonnenem ersten Satz und einem Rückstand von 1:5 im zweiten Satz diesen noch komplett zu drehen und mit 7:5 zu gewinnen. Damit ist das Team mit drei Punkten Vorsprung Meister und steht als Aufsteiger in die Landesliga 1 fest.

Tennis: Nördlingens Damen I stehen vor entscheidendem Spiel gegen Donauwörth

Die Damen I verteidigten ihre Tabellenführung in der Südliga 1 mit einem 7:2 gegen WF Klingen. In der Besetzung Katja Wittner, Milena Kleibl, Tina Frank, Julia Weinig, Felicia Bihr und Johanna Agne ließ man in den Einzeln nur einen Zähler für die Gäste zum 5:1-Zwischenstand zu. In den Doppeln gaben die Nördlingerinnen nur einen Punkt ab. Am kommenden Sonntag kommt es somit zu einer Art „Endspiel“ bei den punktgleichen Damen des TC Donauwörth.

Icon Vergrößern Die Herren-70-Meister: (von links) Helmut Meyr, Hermann Schröder, Helmut Stiller, Hermann Offinger, Helmut Deubler und Helmut Engelhardt. Foto: Jürgen Laur Icon Schließen Schließen Die Herren-70-Meister: (von links) Helmut Meyr, Hermann Schröder, Helmut Stiller, Hermann Offinger, Helmut Deubler und Helmut Engelhardt. Foto: Jürgen Laur

Weiterhin sehr gut läuft es für die Herren 40 in der Landesliga 2. Sie fertigten den TC Pfaffenhofen mit 8:1 ab und stehen damit auf dem dritten Tabellenplatz. In der Besetzung Tobias Kleibl, Marcelo Rojas, Tobias Frank, Claudius Hingst, Rainer Meyr und Ricardo Lehmann wurde nur ein Einzel auf der Ranglistenposition zwei verloren. 3:3 hieß es am Ende für die Herren 50 des TCN, die gegen den TC Meitingen II spielten. Die beiden Einzelpunkte für die Gastgeber wurden jeweils in zwei Sätzen von Hermann Wunderer und Ralf Ponicki erzielt. Den entscheidenden Punkt zum 3:3 holte das Doppel Gerd Kluger/Thomas Eichberger.

Bei Nördlingens Herren I glänzt nur der 14-jährige Ausnahmespieler Weinig

Nichts zu „erben“ gab es am Wochenende für die Herren I und die Damen III. Die Herren unterlagen dem SV Unterzeitlbach mit 2:7, wobei wieder einmal der 14-jährige Nördlinger Ausnahmespieler Niklas Weinig sowohl sein Einzel als auch sein Doppel zusammen mit Moritz Geipel gewann. Die Damen III verloren gegen den favorisierten TC Günzburg I mit 0:6.

Ein eher schwaches Heimspielwochenende erlebten die Jugendlichen des TCN auf der Marienhöhe. In sechs Matches gab es nur einen Sieg und ein Unentschieden, während man viermal als Verlierer vom Platz ging. Erfreulich verlief aber das letzte Spiel der Jüngsten, die auswärts beim TC Fünfstetten antreten mussten. Das U9-Kleinfeldteam wurde am letzten Spieltag Meister in der Südliga 2. Die Mannschaft erkämpfte sich einen knappen 10:8-Sieg beim bisher punktgleichen Tabellenzweiten.

Die Einzel verliefen ausgeglichen: Während Matts Wittner und Maila Bihr ihre Spiele in zwei Sätzen für sich entschieden, mussten sich sowohl Lotta Wohlfarth als auch Mia Moll in jeweils zwei Sätzen geschlagen geben. Nachdem Wittner/Moll ihr Doppel in zwei Sätzen gewonnen hatten, musste das Zweierdoppel über Sieg oder Niederlage entscheiden. In einem wahren „Krimi“ gewannen Bihr/Wohlfarth den dritten Satz im Match-Tiebreak mit 10:5.

Tennis: TC Rot-Weiß Nördlingen feiert Meistertitel seiner Kleinfeld-U9

Die Junioren I hatten den TC Gersthofen II zu Gast und spielten 3:3. Die Einzelpunkte für Nördlingen erzielten Mannschaftsführer Moritz Geipel und Hannes Ruf. Das Doppel Hannes Ruf/Lorenz Grimmbacher holte den dritten Zähler zum Unentschieden. In der Besetzung Linus Wohlfarth, Kolja Buchta, Fabian Ludwig und Maksim Moll gaben die Knaben 15 gegen den TC Weisingen keinen einzigen Satz ab und schickten das Team mit einem 6:0 nach Hause.

Jeweils 2:4 mussten sich am Ende die Mädchen I und das Midcourtteam geschlagen geben. Die Mädchen verloren gegen die SpVgg Deiningen und die Midcourt-Mannschaft gegen den TC Wertingen. Relativ chancenlos waren die Junioren II gegen den TC Rot-Weiß Gersthofen III und die Junioren III gegen den TC Marxheim. Beide Matches gingen mit 0:6 verloren. (AZ)

Icon Vergrößern Die U9-Meistermannschaft: (von links) Mia Moll, Lotta Wohlfarth, Maila Bihr und Matts Wittner. Foto: Katja Wittner Icon Schließen Schließen Die U9-Meistermannschaft: (von links) Mia Moll, Lotta Wohlfarth, Maila Bihr und Matts Wittner. Foto: Katja Wittner