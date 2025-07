Tennis-Damen lassen den TC Nördlingen jubeln

Es sind im Moment besonders die Damen des Tennisclubs Rot-Weiß Nördlingen, die Grund zur Freude bereiten. Die Damen II wurden am vergangenen Wochenende Meister in der Südliga 3 und stehen damit als Aufsteiger in die Südliga 2 fest. Auch in ihrem letzten Saisonspiel behielten sie eine schneeweiße Weste und kehrten mit einem 7:2-Erfolg aus Schretzheim zurück. Die Damen I stehen nach ihrem Sieg in Donauwörth derweil kurz vor dem Titelgewinn, während die U15-Mädchen die Meisterschaft schon in der Tasche haben.

Noch nicht ganz entschieden war die Partie der Damen II gegen Schretzheim nach den Einzeln. Während Noemi Xalter, Franziska Engert, Sophia Kleebauer und Lene Meyr ihre Matches klar in jeweils zwei Sätzen für sich entschieden, zogen Lisa Kapfenberger und Eliana Kapfer gegen ihre Kontrahentinnen den Kürzeren. 4:2 stand es somit für Nördlingen. Eine sehr gute Leistung in den Doppeln führte dazu, dass die Nördlingerinnen alle drei Begegnungen in jeweils zwei Sätzen für sich zum Endstand von 7:2 entschieden. Neben den genannten Spielerinnen kamen bei den Damen II während der Saison auch Pia Müllmaier, Mila Krause, Sophia Pfaffl, Julia Weinig, Johanna Agne, Veronika Schweizer und Felicia Bihr zum Einsatz.

Damen I des TC Rot-Weiß Nördlingen triumphieren im Derby mit Donauwörth

Eine Art Endspiel hatten die Damen I beim ebenfalls verlustpunktfreien TC Donauwörth. Auch sie entschieden das Auswärtsspiel für sich. Am Ende hieß es 6:3 für den TC Rot-Weiß Nördlingen, sodass am kommenden Wochenende bei einem Sieg im letzten Saisonspiel die Meisterschaft eingefahren werden kann. Auch in diesem Match stand es 4:2 nach den Einzeln für Nördlingen. Simone Knaub und Katja Wittner gewannen auf den Spitzenpositionen in jeweils zwei Sätzen. Milena Kleibl musste sich mächtig ins Zeug legen, um den dritten Satz (Match-Tiebreak) mit 10:6 gegen Julia Hummel für sich zu entscheiden.

Die Meistermannschaft der Damen II: (von links) Eliana Kapfer, Lisa Katzenberger, Noemi Xalter, Franziska Engert, Sophia Kleebauer und Lene Meyr. Foto: Natascha Kleebauer-Fackler

Nach sehr knappen Niederlagen von Veronika Schweizer (8:10 im Match-Tiebreak) und Julia Weinig (7:10 im Match-Tiebreak) war es der talentierten Jugendspielerin Felicia Bihr auf Position sechs vorbehalten, den wichtigen vierten Punkt mit 7:6/6:0 gegen Claudia Rival einzufahren. Ein Doppelerfolg in den ausstehenden drei Begegnungen hätte den Gästen zum letztendlichen Sieg gereicht. Tatsächlich wurden es zwei: Knaub/Wittner und Kleibl/Bihr waren in jeweils zwei Sätzen zum 6:3-Endstand erfolgreich.

Die Herren I verloren 1:8 gegen den TC Schießgraben Augsburg III. Die Herren IV holten ein 3:3 gegen den TC Oettingen II. Im Einzel gewannen Tom Zweschper gegen Herbert Wilhelm und Luis Hönig gegen Elijah Gießl. Im Doppel siegten Luis Hönig/Jonas Mohr gegen Johannes Fleckenstein/David Hönle.

Nördlingens Juniorinnen I und U15-Mädchen auf Erfolgskurs

Mit einem 5:1 gegen den TSV Pfuhl verteidigten die Juniorinnen I die Tabellenführung in der Südliga 2. Bei einem Sieg im letzten Spiel können sie die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Südliga 1 perfekt machen. In der Besetzung Felicia Bihr, Pia Müllmaier, Franziska Engert und Sophia Kleebauer ließ man den Gästen nur einen „Ehrenpunkt“ im Einzel. Alle anderen Matches gewannen die Nördlingerinnen mit 2:0 in Sätzen.

Auch bei den U15-Mädchen bestand Grund zur Freude. In ihrem letzten Saisonspiel punkteten sie noch einmal gegen den TC Monheim, der mit 5:1 besiegt wurde. Der einzigen Punkt für die Gäste wurde auf der Ranglistenposition eins eingefahren. Paula Hönig verlor hier knapp im Match-Tiebreak mit 8:10 gegen Charlotte Mangold. Die drei anderen Einzelspiele wurden von Lisa Löffler, Ella Offinger und Ida Seitzinger zugunsten des TC Nördlingen entschieden. Im Doppel kam noch Annie Gaag an der Seite ihrer Partnerin Paula Hönig erfolgreich zum Einsatz. (AZ)

Die U15-Meistermannschaft: (von links) Ella Offinger, Paula Hönig, Annie Gaag, Ida Seitzinger und Lisa Löffler. Foto: Eva Hönig