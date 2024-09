Nachbarvereine tragen Tennisturnier in Utzmemmingen aus

Der Tennisclub Riesbürg hat am 14. und 15. September zum Doppelturnier mit benachbarten Tennisfreunden eingeladen. Der Wettbewerb findet jährlich im Wechsel mit Bopfingen, Oberdorf, Kirchheim, Zöbingen und Riesbürg statt. Das Wetter hat letztendlich auch mitgespielt und rechtzeitig zum Turnierbeginn am Samstag um 12 Uhr hörte es zu regnen auf.

Insgesamt waren 30 Herren und 18 Damen, die in vier Kategorien unterteilt waren, auf der Anmeldeliste. Es wurde in mehreren Gruppen und Altersklassen zeitgleich auf allen fünf Plätzen, nach Zeit lang (45 Minuten), stündlich gewechselt und gespielt. Nach sechs Spielrunden standen die Halbfinal-Begegnungen fest. Diese wurden am Sonntag ab 10 Uhr auf zwei Plätzen mittels eines Langsatzes (bis neun, mit zwei Spielen Unterschied) sowie bei 8:8-Gleichstand im Match-Tiebreak entschieden.

Doppelturnier der Vereine beim TC Riesbürg ist Werbung für den Tennissport

Daraus ergaben sich folgende Finalpaarungen, wobei sich die Gewinner in zwei Gewinnsätzen durchsetzen mussten:

Damen Seniorinnen: Sonja Braun/Silke Kemnitzer (TC Riesbürg) – Regina Singer/Heike Geiß (TC Riesbürg) 6:4/6:4

Herren Senioren: Roman Stölzle/Jürgen Beck (FSV-Zöbingen TA) – Franz Möndel/Siegfried Mährle (TA TV Oberdorf) 6:2/1:6/10:6

Damen: Sophie Geiger/Ramona Geiger (TA SV Kirchheim) – Lea Geiß/Silvia Bakala (TC Riesbürg) 6:1/6:0

Herren: Patrick Uhl/Niklas Buchstab (TC Bopfingen) – Thomas Graf/Timo Schurr (TA TV Oberdorf) 6:3/6:0

Trotz des tristen Herbstwetters konnten sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer an vielen guten und spannenden Matches erwärmen. Alles in allem war dies einmal mehr, eine tolle und gelungene Veranstaltung, die durchaus eine positive Werbung für den Tennissport ist. (AZ)