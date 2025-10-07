TC Rot-Weiß Nördlingen trauert um Manfred Schmitz

Der Tennisclub Rot-Weiß Nördlingen trauert um sein Vorstandsmitglied Manfred Schmitz. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Schmitz am 21. September im Alter von 67 Jahren gestorben. Für die Clubmitglieder war er von sehr großer Bedeutung.

Seit neun Jahren hatte er das Amt des Technischen Leiters und Platzwartes inne. Dieser Aufgabe widmete Manfred Schmitz sich mit Leidenschaft, Ausdauer und absoluter Zuverlässigkeit. Über viele Jahre hinweg war er Pressesprecher und Fotograf für den Tennisclub. Man hatte den Eindruck, dass Manfred Schmitz die Tennisanlage als eine Art „zweite Heimat“ betrachtete und von der Anlage kaum wegzudenken ist. Er hinterlässt eine große Lücke. Der Tennisclub Rot-Weiß Nördlingen verliert mit Manfred Schmitz einen Freund und ein Vorbild. (AZ)