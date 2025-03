Starke Leistungen der THG-Turner beim Landesfinale

Beim Landesfinale des Rhein-Main-Donau-Schulcups sowie im Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ haben sich zwei Turn-Mannschaften des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen der starken Konkurrenz aus ganz Bayern gestellt. Die jungen Turnerinnen und Turner präsentierten ihr Können mit großem Einsatz und Teamgeist.

Zunächst traten Dana Bachmann, Ella Bowman, Emma Dotzauer, Malou Linder und Sofia Scherb im Wettkampf II der Mädchen an. Die Gerätereihenfolge – Barren, Balken, Boden und Sprung – stellte die Athletinnen vor anspruchsvolle Herausforderungen. Besonders am Stufenbarren und Schwebebalken mussten sie einige Stürze verkraften. Doch das Team bewies Nervenstärke und zeigte beeindruckende Übungen am Boden sowie am Sprung. Am Ende erreichten die Turnerinnen einen respektablen fünften Platz im bayernweiten Vergleich.

Turnen: WKIV-Mannschaft des THG Nördlingen belegt Platz vier in Deggendorf

Einen Tag später startete das Team der WKIV, bestehend aus Jule Bauer, Judith Beierlein, Markus Gazenbiller, Luke Kattner und Anton Sienz, im Rahmen von „Jugend trainiert für Olympia“. Die Turnerinnen und Turner mussten sich in einer Vielzahl von Disziplinen beweisen. Neben klassischen Gerätebahnen – Reck-Boden-Sprung sowie Schwebebalken-Boden-Parallelbarren – standen auch Sonderprüfungen wie Synchronübungen, Schattenrollen und Schattenhockwenden auf dem Programm. Zusätzlich wurden athletische Fähigkeiten beim Stangenklettern, Standweitsprung und Staffellauf getestet. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld erkämpfte sich die Mannschaft einen hervorragenden vierten Platz und verpasste nur um einen Punkt das Treppchen.

Mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft haben die Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen Schwaben würdig vertreten. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das intensive Training ausgezahlt hat. (AZ)

