Bezirksmeisterschaften im Tischtennis: TSV holt Titel im Doppel

Mit 73 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem ganzen Tischtennis-Bezirk Schwaben Nord waren die diesjährigen Bezirksmeisterschaften im Tischtennis der Jugend 13, 15 und 19 hervorragend besetzt. Der Ausrichter TSV Nördlingen sorgte in der Schillerhalle für beste Bedingungen und erhielt von Spielern, Betreuern und Zuschauern Lob für die reibungslose Organisation und die sportliche Atmosphäre.

In der Altersklasse U19 zeigte Hannes Ruf einmal mehr seine Klasse: Der Nördlinger Lokalmatador spielte eine souveräne Vorrunde und kam scheinbar mühelos ins Finale. Dort traf er auf den Mitfavoriten Nedim Lupic (Post SV Augsburg), gegen den er sich nach spannenden Ballwechseln geschlagen geben musste. Mit dem zweiten Platz sicherte sich Ruf nicht nur die Silbermedaille, sondern auch die Qualifikation für die Verbandsbereichseinzelmeisterschaften im November in Esting. Im Doppel lief es für Ruf noch besser: Zusammen mit Elias Schuster (TV Dillingen) holte er sich den Bezirksmeistertitel im Doppel U19.

Tischtennis beim TSV: Daniel Schwebel muss sich erst im Halbfinale geschlagen geben

Auch die U15-Spieler des TSV Nördlingen überzeugten mit starken Leistungen. Daniel Schwebel zeigte in der Gruppenphase keine Schwächen und musste sich erst im Halbfinale Paul Schäffler (Langweid) beugen. Im kleinen Finale setzte sich Schwebel gegen Jakob Schiller (Dillingen) durch und sicherte sich den dritten Platz. Gemeinsam mit Partner Jonas Enslin erreichte er zudem das Finale im Doppel, wo das Nördlinger Duo nach großem Kampf nur knapp den Kürzeren zog – Vize-Bezirksmeister im Doppel U15.

Für den TSV Nördlingen starteten in der Einzelkonkurrenz außerdem Tobias Förtsch und Stjepan Tokic (U19), Jonas Enslin, Wojciech Górnicki, Adam Salov (U15) und Arseniy Turko (U13). Enslin kämpfte sich nach makelloser Vorrunde bis ins Viertelfinale, belegte am Schluss Platz 6. Förtsch traf früh auf den späteren Sieger Nedim Lupic und wurde am Schluss Siebter. Die weiteren Nördlinger sammelten wertvolle Wettkampf-Erfahrung. Felix Reulein vom TSV Oettingen erreichte bei den Jüngsten (U13) einen beachtlichen sechsten Platz.

Betreut wurden die Nördlinger Nachwuchstalente von Alex Ernst, Timm Metzler, Tim Schröppel, Nhan Tran und Lennart Zuber, während Christian Zuber den Oettinger Reulein coachte. Mit zwei Podestplätzen und dem Bezirksmeister- und Bezirksvizemeistertitel im Doppel war es für den TSV Nördlingen ein rundum gelungenes Turnierwochenende – und ein Beweis für die starke Nachwuchsarbeit in der nordschwäbischen Tischtennisszene. (AZ)