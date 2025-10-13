Erste Niederlage für Nördlingens Tischtennis-Herren

Beim Mitaufsteiger und bis dato ungeschlagenen GV Eintracht Autenried hat die erste Tischtennis-Mannschaft des TSV Nördlingen ihr drittes Spiel in der Bezirksoberliga bestritten. Dabei setzte es die erste Niederlage für die Rieser, die hingegen im Pokal Positives zu vermelden haben.

Im Ligaspiel in Autenried musste Nördlingen weiterhin auf Lennart Zuber verzichten, für den Tobias Liebl in die Mannschaft rückte. Eines der Eingangsdoppel entschieden die Rieser souverän für sich: Tobias Liebl ließ an der Seite von Hannes Ruf den Gegnern Thorsten Vangerow und Arthur Gossner mit 3:0 in Sätzen keine Chance. Das zweite Doppel von André Hock und Adrian Ludwig musste nach sehenswerten Ballwechseln an das beste Doppel der Liga, Matthias Bujok und Benny Wolf, abgegeben werden (1:3).

Tischtennis: TSV Nördlingen verliert vor allem in den Einzeln das Spiel gegen Autenried

An diesem Abend war die magere Ausbeute von je nur einem Einzelgewinn im vorderen und hinteren Paarkreuz des TSV der alles entscheidende Faktor. Aber der Reihe nach: Hock und Ludwig lieferten gegen Bujok und Vangerow Spiele auf hohem Niveau ab, die allesamt im Entscheidungssatz endeten. Aber nur eines konnte Hock gegen Vangerow für die Nördlinger sichern. In den anderen drei Partien stand das Glück des Tüchtigeren aufseiten von Autenried.

Im hinteren Paarkreuz hatte Wolf gegen Liebl mit ungewöhnlich vielen Netzrollern die Nase vorn und bezwang auch Ruf deutlich. Nachdem Ruf gegen Gossner gewonnen hatte, spielte Letzterer gegen Liebl groß auf und setzte den 7:3-Schlusspunkt. Die Niederlage in dieser Höhe spiegelt den Spielverlauf nur bedingt wider, da mit ein wenig Glück ein Remis möglich gewesen wäre. Am Samstag, 18. Oktober, steht das nächste Heimspiel gegen Augsburg Hochzoll II an.

Adrian Lufwig und Tim Schröppel sichern Nördlingens Achtelfinaleinzug im Bezirkspokal

In der ersten Runde des Bezirkspokals bekamen die Nördlinger es mit dem FC Gundelfingen aus der Bezirksliga Süd zu tun. Aufgrund des spät angesetzten Termins unter der Woche setzte sich die Pokalmannschaft aus Adrian Ludwig, Tobias Liebl und Tim Schröppel zusammen. In einer engen Partie setzte der TSV sich hauchdünn mit 4:3 durch.

Sowohl Adrian Ludwig als auch Tim Schröppel konnten mit je zwei Einzelerfolgen dem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Beide gewannen klar gegen Eduard Friesen. In seiner zweiten Begegnung überraschte Schröppel gegen Matthias Ferner und punktete klar. Ludwig behielt gegen Thomas Schuhmair im fünften Satz die Oberhand. Die drei Punkte des Gastgebers mussten Ludwig/Liebl im Doppel gegen Schuhmair/Ferner und Liebl in seinen Einzelpartien, in denen er zweimal mit 1:3 den Kürzeren zog, zulassen. Somit ziehen die Nördlingen ins Achtelfinale des Bezirkspokals ein. Der nächste Gegner lautet hier SSG Augsburg. (AZ)