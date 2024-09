Mit fränkischen Schmankerln und Bier ins Ziel

Der Brauereienlauf in der Fränkischen Toskana, eine Laufveranstaltung mit Volksfestcharakter, hat zum vierten Mal stattgefunden. Los ging es in Gundelsheim am Vortag des Laufs mit der Ausgabe der Startunterlagen, der „Soß-mit-Kloß-Party“ und der Wettkampfbesprechung. Mit von der Partie waren auch wieder Starterinnen und Starter des TSV Nördlingen.

Am Tag des Laufs ging es bereits ab 7 Uhr weiter mit der Startnummernausgabe in Strullendorf, wo dann auch anschließend um Punkt 9 Uhr der Start zum Marathon erfolgte. Um 9.15 Uhr wurden die Halbmarathonläufer in Litzendorf auf die Strecke geschickt. Gleichzeitig fanden in Strullendorf noch Bambiniläufe statt. Punkt 14 Uhr starteten die Zehn-Kilometer-Läufer in Strullendorf, wo auch das Ziel für alle Läufe war.

4. Brauereienlauf: TSV Nördlingen mit acht Teilnehmer dabei

Den Marathon gewann von 139 Finishern Martin Engelhardt vom TV 1848 Schwabach in 3:15:11 Stunden, als Elfte der Gesamtwertung und erste Frau erreichte Regina Hellinger vom ASC Marktrodach in 3:45:47 Stunden das Ziel. Den Halbmarathon mit 634 Finishern gewann Markus Gemmel vom Team Garagenlädla in 1:23:50 Stunden, als Zwölfte der Gesamtwertung und erste Frau kam Yvonne Engel nach 1:41:06 Stunden ins Ziel. Beim Zehn-Kilometer-Lauf mit 563 Finishern siegte Matthias Zeis von der Freiwilligen Feuerwehr Lohndorf in 43:28 Minuten, Siebzehnte der Gesamtwertung und erste Frau wurde Ingrid Schwenzer-Müller vom SV Bamberg in 52:02 Minuten.

Bei diesem Zehn-Kilometer-Lauf beteiligten sich auch acht Läuferinnen und Läufer vom TSV Nördlingen als Abschluss des diesjährigen Bahntrainings mit Regina Mayershofer, die gemeinsam vom Start bis zum Ziel die Strecke absolvierten. Ihr Ziel war es nicht, eine besonders gute Zeit zu erreichen, sondern Spaß an dem Lauf zu haben. Die Voraussetzungen dafür waren sehr gut, dank strahlendem Sonnenschein und Verpflegungsstationen nach jedem dritten Kilometer mit fränkischen Spezialitäten und süffigem Bier. Nicht so gut war die lange Wartezeit an den Verpflegungsstationen. Zwölf Marathonstaffeln und 61 Bambinis nahmen zusätzlich teil. Weitere Ergebnisse gibt es unter https://my.raceresult.com/268857/#4_3277BD.

Ab 13 Uhr spielte eine Blasmusik, um 16 Uhr folgte die Siegerehrung und ab 17 Uhr war Finisherparty mit Liveband im Festzelt. Zum Abschluss gab es einen tag später noch einen fränkischen Frühschoppen im Schlenkerla in Bamberg. (AZ)