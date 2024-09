Trotz kühler Temperaturen: Seenlandmarathon bleibt in guter Erinnerung

Der Seenlandmarathon in Pleinfeld am Brombachsee hat dieses Jahr zum zwölften Mal unter diesem Namen stattgefunden. Bei dem immer größer werdenden Event wurden ein Marathon (202 Finisher), Marathonstaffeln (60), Schüler- (163), Bambini- (147) und Hobbylauf (118), ein Halbmarathon (935) und eine Nordic-Walking-Strecke (60) angeboten. Auch der TSV Nördlingen war mit einer starken Läufergruppe mit dabei.

Für den Marathon fiel der Startschuss bereits um 9 Uhr bei ungewohnt niedrigen Temperaturen. Beim Marathon musste der Brombachsee von den 202 Finishern zweimal umrundet werden. Erster über die 42,195 Kilometer wurde Steffen Schmitz vom Hesselberg Running Team in 2:48:21 Stunden, Zweiter wurde Christoph Huber von der Feuerwehr Attnang in 2:53:29 Stunden, vor Markus Gemmel vom 1. FC Kalchreuth in 2:57:27 Stunden. Als insgesamt Vierte kam bereits die schnellste Frau ins Ziel: Margarita Geistdörfer aus Augsburg brauchte nur 3:02:02 Stunden, vor Anna Held von der TSG Roth Triathlon in 3:09:09 Stunden und Agnes Fuchs, ohne Verein, in 3:22:39 Stunden. Vom TSV Nördlingen, für die LG Donau-Ries startend, erreichte Sabrina Lawatschka (7. AK W40) bei ihrem ersten Marathon gemeinsam mit Hans Niederhuber (5. AK M65) in 4:37:32 Stunden das Ziel.

Seenlandmarathon 2024 in Pleinfeld: TSV Nördlingen mit elf Startern dabei

Der Halbmarathon mit 935 Finishern startete um 11.15 Uhr bei frischen zwölf Grad. Die 21,1-Kilometer-Strecke um den Brombachsee gewann Kai Sasaki, ohne Verein, in 1:11:40 Stunden, vor Florian Halmheu von Arriba Göppersdorf in 1:13:06 Stunden und Moritz Laber, ohne Verein, in 1:13:15 Stunden. Beste Frau war Verena Goldfuß vom TSV Krofdorf-Gleiberg in 1:23:32 Stunden, vor Theresa Griesbach von der LG Warching in 1:28:10 Stunden und Tanja Schienagel von der Reitanlage Leibelbach in 1:29:18 Stunden.

Die Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen erreichten in folgenden Zeiten das Ziel: Brigitte Erdle 1:59:29 Stunden (11. W45), Georg Eger 1:59:37 Stunden (32. M50), Georg Eberhardt 2:01:23 Stunden (17. M60), Anneliese Zinke 2:01:30 Stunden (1. W65), Daniela Gaag 2:01:33 Stunden (5. W50), Nicole Hahn 2:01:34 Stunden, Konrad Käser 2:02:21 Stunden, Hans Sing 2:19:31 Stunden und Simone Breuer 2:21:07 Stunden bei ihrem ersten Halbmarathon nach der Babypause. Am Halbmarathon nahmen aus der LG Donau-Ries auch noch Läuferinnen und Läufer vom TSV Wemding und der LG Warching teil. Weitere Ergebnisse gibt es unter www.seenlandmarathon.de. Die hervorragende Verpflegung während und nach den Läufen und die perfekte Organisation des zweitägigen Events bleibt den Nördlingern in guter Erinnerung. (AZ)