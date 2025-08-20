Der TSV Nördlingen macht in der zweiten Halbzeit Druck und belohnt sich

Bei nahezu idealem Fußballwetter fanden sich 660 Zuschauer im Gerd-Müller-Stadion ein. Nach einer eher mutlosen TSV-Vorstellung in der ersten Halbzeit bekam sie in der zweiten Halbzeit des Bayernligaspiels TSV Nördlingen gegen Türkgücü München noch ein klasse Spiel geboten, mit einem starken Schlussspurt, der mit einem 3:1 (1:1) belohnt wurde. Während die Rieser zu Hause weiterhin ungeschlagen bleiben, verloren die Gäste auch ihr zweites Auswärtsspiel.
Fußball
