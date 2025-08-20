Icon Menü
TSV Nördlingen dreht Spiel gegen Türkgücü München mit starkem Endspurt auf 3:1

Fußball

Der TSV Nördlingen macht in der zweiten Halbzeit Druck und belohnt sich

Türkgücü München ging beim TSV Nördlingen zunächst in Führung, ein Elfmeter verhilft zum Ausgleich. In den Schlussminuten drehten die Rieser dann auf.
    |
    |
    |
    Der TSV Nördlingen entschied die Partie gegen Türkgücü München in der zweiten Halbzeit für sich.
    Der TSV Nördlingen entschied die Partie gegen Türkgücü München in der zweiten Halbzeit für sich. Foto: Dieter Mack

    Bei nahezu idealem Fußballwetter fanden sich 660 Zuschauer im Gerd-Müller-Stadion ein. Nach einer eher mutlosen TSV-Vorstellung in der ersten Halbzeit bekam sie in der zweiten Halbzeit des Bayernligaspiels TSV Nördlingen gegen Türkgücü München noch ein klasse Spiel geboten, mit einem starken Schlussspurt, der mit einem 3:1 (1:1) belohnt wurde. Während die Rieser zu Hause weiterhin ungeschlagen bleiben, verloren die Gäste auch ihr zweites Auswärtsspiel.

