TSV Nördlingen zeigt zwei Gesichter beim ersten Heimsieg

Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Jan Reicherzer vor 560 Zuschauerinnen und Zuschauern der 3:2-Siegtreffer zum ersten Saisonsieg des Bayernligisten TSV Nördlingen über den SV Schalding-Heining. Die Kerscher-Schützlinge führten nach starken 30 Minuten bereits 2:0, verloren dann aber den Faden und fanden erst nach einer Roten Karte gegen die Gäste (76.) wieder in die Spur. Für alle fünf Torschützen war es jeweils das erste Saisontor.

