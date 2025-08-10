Icon Menü
TSV Nördlingen feiert ersten Heimsieg in der Fußball-Bayernliga: Dramatisches Spiel gegen Schalding-Heining

Fußball

TSV Nördlingen zeigt zwei Gesichter beim ersten Heimsieg

Fußball-Bayernliga: Erst wird Schalding-Heining an die Wand gespielt, dann bricht der TSV ein. Eine Rote Karte für den Gegner ist entscheidend beim 3:2-Erfolg.
Von Klaus Jais
    •
    •
    •
    Machte ein gutes erstes Spiel: Nördlingens Neuzugang Mario Szabo (links).
    Machte ein gutes erstes Spiel: Nördlingens Neuzugang Mario Szabo (links). Foto: Dieter Mack

    Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Jan Reicherzer vor 560 Zuschauerinnen und Zuschauern der 3:2-Siegtreffer zum ersten Saisonsieg des Bayernligisten TSV Nördlingen über den SV Schalding-Heining. Die Kerscher-Schützlinge führten nach starken 30 Minuten bereits 2:0, verloren dann aber den Faden und fanden erst nach einer Roten Karte gegen die Gäste (76.) wieder in die Spur. Für alle fünf Torschützen war es jeweils das erste Saisontor.

