Beim 0:0 in Horgau klappte es im Angriff der Nördlinger U23 noch nicht. Das soll sich am Sonntag gegen Jettingen ändern. Im Bild: Horgaus Fabian Tögel (in Weiß) gegen Kilian Reichert (vorne, hinten Luka Pesut).

Foto: Marcus Merk