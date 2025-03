TSV Nördlingen II startet torlos in die Frühjahrsrunde

Im Nachholspiel des 20. Spieltages der Fußball-Bezirksliga Nord trennten sich der gastgebende FC Horgau und der TSV Nördlingen II torlos. Der aus dem Trainingslager in Antalya (Türkei) zurückgekehrte FC Horgau überzeugte mit viel Kampfgeist und einer geschlossenen Mannschaftsleistung gegen eine gut ausgebildete Nördlinger Reserve und behielt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf im Rothtal.

Die Partei startete mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Beide Mannschaften hielten sich erstmals im Angriffspressing zurück und warteten mit Respekt an der Mittellinie ab. Die erste aufregende Szene gehörte dem FC Horgau, als Hagner gefährlich in den 16-Meterraum eindrang und ungestüm von einem Nördlinger Verteidiger zu Fall gebraucht wurde. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb jedoch aus. Beide Mannschaften standen hinten sicher und ließen nichts anbrennen.

In der zweiten Halbzeit schlichen sich dann jedoch beim FC Horgau ein paar Fehler ein, die Nördlingen zu Kontern nutzte. Diese ließen sie aber fahrlässig liegen. Die größte Chance im Spiel war die Direktabnahme eines Nördlinger Stürmers, der dann Ball durch die Menge per Volley Abnahme an den Pfosten setzte. Die letzte Chance gehörte nochmals Horgau. Philip Meitinger der nach seiner neunmonatigen Kreuzbandriss-Verletzungspause zurückkehrte, bekam den Ball und schloss mit dem Spitz ab, jedoch wurde dieser in letzter Sekunde geblockt. So blieb es beim Torlosen 0:0. (AZ)