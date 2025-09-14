Zwei Fußball-Komiker reden über den TSV Nördlingen

Humorvoll, gut informiert, und vor allem voller Leidenschaft für Fußball – so kennt man Arnd Zeigler und Philipp Köster. Ersterer ist vor allem für seine Radioserie „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ bekannt, Letzterer als Chef des Fußballmagazins „11 Freunde“. In ihrem gemeinsamen Podcast „Zeigler & Köster“ werfen sie immer donnerstags einen Blick auf die Bundesliga und die Fußballwelt, und im Speziellen auf einen ausgelosten Verein – und der wird in der nächsten Folge der TSV Nördlingen sein.

Aus dem Ries stammende Hörerinnen und Hörer des Podcasts dürfte das Ende der vergangenen Folge von „Zeigler & Köster“ besonders gefreut haben. Denn da gab Arnd Zeigler bekannt, dass Köster und er sich in der nächsten Folge unter anderem dem TSV Nördlingen widmen werden. Dass der TSV der Heimatverein von Fußball-Ikone Gerd Müller ist, erkannten die beiden sofort. An Wissen über Verein und Region wurde es darüber hinaus aber dünn bei dem Duo.

Fußball-Podcast „Zeigler & Köster“ widmet sich dem TSV Nördlingen

Der in Bielefeld aufgewachsene, aber in Bobingen geborene Köster erinnerte sich immerhin an seine Kindheit und Besuche bei seiner Oma in Augsburg, bei denen ein Halt im Nördlinger Ries immer dazugehört habe. Das Ries sei nämlich ein – Achtung, liebe Rieser, gut anschnallen – „Satelliteneinschlag“, der hier „alles platt gemacht“ habe. Nun ja, fast richtig. Ein kurzer Blick auf den Bayernliga-Kader sorgte für Verwunderung: „Im Mittelfeld spielt Julian Brandt. Das überrascht mich jetzt gerade etwas, hab ich gar nicht mitbekommen“, so Zeigler.

Damit die beiden für ihren Blick auf den TSV auch genug „Futter“ haben, sind alle Hörer nun aufgerufen, Anekdoten, Informationen, historische Geschichten und alles, was es rund um den TSV zu wissen gibt, an sie zu schicken. Per E-Mail an podcast@11freunde.de kann sich jeder, der etwas Kurioses, Wissenswertes oder einfach Witziges beizutragen hat, an Zeigler und Köster wenden. Das können auch alte Bild-, Ton oder Videoaufnahmen sein. Das Ergebnis ist dann am kommenden Donnerstag überall da zu hören, wo es Podcasts gibt.